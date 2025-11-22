Vai trò của kinh tế tập thể

Kinh tế tập thể với nòng cốt là các hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Từng trải qua thời kỳ khó khăn do chuyển đổi cơ chế quản lý và điều kiện thị trường, song, những năm gần đây, kinh tế tập thể dần khẳng định sức sống, từng bước vươn mình, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới và hội nhập.

Thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, tỉnh đã triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ, quan tâm tháo gỡ khó khăn, khơi dậy nội lực để các mô hình kinh tế vươn lên phát triển. Nhiều HTX thoát khỏi tư duy bao cấp, kinh doanh hiệu quả, minh bạch hơn, gắn kết lợi ích của thành viên với lợi ích tập thể. Từ nông nghiệp, thủy sản đến tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ... các HTX ngày càng mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường.

HTX Dịch vụ nông nghiệp và Điện năng Hùng Sơn, xã Lâm Thao được thành lập năm 2009 trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, nhân lực, nguồn vốn hạn hẹp. Tuy nhiên, sau nhiều năm tìm tòi, đổi mới, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, đến nay, HTX đã trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu, kinh doanh hiệu quả trên các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ môi trường, điện năng với doanh thu hàng năm đạt gần 20 tỷ đồng.

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Điện năng Hùng Sơn thường xuyên bảo trì, nâng cấp hệ thống cung ứng điện.

Bà Kiều Thị Khoa, Giám đốc HTX cho biết: Dịch vụ điện năng chiếm 70% doanh thu của đơn vị. Nhiều năm qua, HTX đảm bảo an toàn lưới điện, không để xảy ra sự cố, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân. Để chất lượng điện ổn định, hàng năm, HTX trích kinh phí bảo trì, nâng cấp đường dây, đấu nối và san tải điện giữa các trạm biến áp.

Bắt đầu công việc từ 4h sáng, những công nhân môi trường của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ điện năng Hùng Sơn miệt mài đến từng hộ dân thu gom rác thải, vận chuyển về nơi tập kết và chuyển đi xử lý. Dịch vụ thu gom rác của HTX không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho 20 lao động địa phương mà còn góp phần làm cho những con đường, ngõ xóm của xã Lâm Thao khang trang, sạch đẹp hơn.

Trước khi HTX thành lập, tình trạng rác thải không có nơi tập kết, xả rác tùy tiện diễn ra khá phổ biến. Từ khi HTX đi vào hoạt động, vấn đề thu gom, xử lý rác sinh hoạt được giải quyết, ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên.

Với việc triển khai hiệu quả các dịch vụ, HTX Dịch vụ nông nghiệp và Điện năng Hùng Sơn đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, khẳng định vai trò của kinh tế tập thể trong thời kỳ mới.

Việc thu gom, xử lý rác thải được thực hiện thường xuyên, góp phần xây dựng ngõ xóm luôn sạch đẹp.

Là một trong những HTX tiêu biểu kiểu mới có sự liên kết theo chuỗi giá trị với sản phẩm chủ lực là dưa chuột VietGAP, HTX Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh hàng nông sản An Hòa, xã Hoàng An đang khẳng định “sức vươn” mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, mang lại nguồn thu nhập cao cho các thành viên. Với 34 hộ liên kết trồng dưa chuột sạch với tổng diện tích 32 ha, HTX đang từng bước xây dựng chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ khép kín.

Luôn mong muốn xây dựng thương hiệu cho sản phẩm dưa chuột An Hòa, hình thành các mối liên kết, tiêu thụ sản phẩm ổn định, năm 2017, khi được tỉnh đầu tư xây dựng vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ông Đỗ Văn Dũng, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh hàng nông sản An Hòa chủ động liên kết với 7 hộ dân địa phương thành lập HTX để phát triển ngành hàng rau, củ, quả theo hướng an toàn, bền vững và tiêu thụ thông qua các chuỗi cung ứng.

Với chất lượng tốt, nguồn gốc rõ ràng, các sản phẩm của HTX được một số siêu thị trên địa bàn và công ty chế biến nông sản nhận hợp đồng bao tiêu. Từ việc trồng tự phát, quy mô nhỏ lẻ, manh mún, dưa chuột dần trở thành cây làm giàu, giúp người dân yên tâm canh tác, “bám ruộng, bám làng”.

Thành viên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh hàng nông sản An Hòa được hỗ trợ về vốn, giống,

kỹ thuật canh tác...

Với những lợi ích, giá trị về kinh tế, sức khỏe, môi trường và tính bền vững mang lại, nhiều mô hình sản xuất sạch, an toàn đã được các địa phương, HTX trên địa bàn tỉnh quan tâm đầu tư thực hiện, khẳng định chỗ đứng vững chắc của kinh tế tập thể trong thời kỳ hội nhập.

Chủ động tái cơ cấu, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ cũng là hướng đi mà HTX Rau an toàn Vĩnh Phúc, xã Hội Thịnh lựa chọn.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2014, HTX Rau an toàn Vĩnh Phúc hiện có 40 thành viên, tổng diện tích sản xuất hơn 10 ha. Đến nay, HTX đã liên kết và quản lý theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm bảo đảm việc kiểm soát chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn. Các thành viên tham gia HTX hưởng lợi từ mô hình kinh tế tập thể này, có đầu ra ổn định cho sản phẩm, được hỗ trợ về vốn, giống, kỹ thuật canh tác...

Các sản phẩm của Hợp tác xã Rau an toàn Vĩnh Phúc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Theo bà Kiều Thị Huệ, Giám đốc HTX: Các sản phẩm chủ yếu của đơn vị gồm su su quả, su su ngọn, mướp hương, bầu, cải thảo, bắp cải, cải xanh, cải ngọt, cải ngồng, rau muống, rau đay. Năm 2020, HTX đưa vào sản xuất một số giống mới như bí đao chanh, cải tím, rau tầm bóp, đồng thời phát triển thêm su su bao tử, ngọn su su đã sơ chế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Với mạng lưới thị trường đang trên đà mở rộng đã góp phần tăng doanh thu, nâng cao thu nhập cho thành viên. HTX còn bao tiêu ổn định cho các hộ dân địa phương, tạo chuỗi liên kết giá trị, thay đổi tư duy sản xuất lạc hậu, ý thức trách nhiệm đối với sản phẩm an toàn.

Có thể khẳng định, thành công trong việc tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và thị trường, các HTX không chỉ cung cấp dịch vụ đầu vào mà còn bao tiêu đầu ra sản phẩm, giúp giảm rủi ro, tăng hiệu quả sản xuất. Nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, tạo truy xuất nguồn gốc, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, các mô hình HTX gắn với sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng đang cho thấy hướng đi triển vọng.

Thành công của những mô hình này đã khẳng định vai trò của kinh tế tập thể. Tuy nhiên, để tạo sức bật, các HTX không chỉ ứng dụng khoa học kỹ thuật để có những sản phẩm uy tín, chất lượng mà cần chủ động vận dụng phương thức cung ứng hiện đại, đưa sản phẩm hội nhập thị trường, kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, làm chủ công nghệ sản xuất và xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên, người lao động.

Nguyên Anh