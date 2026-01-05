Giá vàng trong nước tăng mạnh, thương hiệu SJC lên 156,2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước sáng đầu tuần tăng mạnh theo giá vàng thế giới, theo đó giá vàng miếng SJC tăng thêm 3,4 triệu đồng/lượng còn giá vàng nhẫn cũng cộng thêm 1,2-1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC sáng ngày 5/1 đã tăng 3,4 triệu đồng/lượng. Ảnh: PV/Vietnam+

Sáng nay (5/1), giá vàng trong nước tăng mạnh trong phiên đầu tiên của năm 2026, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng nâng thêm 3 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 154,2-156,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), Công ty Phú Quý giao dịch từ 153,7-156,2 triệu đồng/lượng, cùng tăng 3,4 triệu đồng/lượng so với ngày 31/12/2025.

Cùng xu hướng tăng, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 153,7-156,7 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,7 triệu đồng so với ngày 31/12/2025. Còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 151-154 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 139,8 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.124 đồng/USD, tăng 3 đồng so với ngày 31/12. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng 3 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.050-26.380 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.084-26.380 đồng/USD (mua vào/bán ra)

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.084-26.380 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.070-26.380 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Nguồn Vietnam+