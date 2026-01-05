Kinh tế
“Đánh thức” mầm xanh

Mọi cây cổ thụ đều bắt đầu từ những hạt mầm được chăm chút đúng cách. Và những người làm nghề ươm cây đã kiên trì để “đánh thức” mầm xanh. Họ chính là những “kỹ sư” của thiên nhiên, lặng lẽ chuẩn bị hành trang cho những cánh rừng tương lai, mang lại cuộc sống sung túc cho nhiều hộ dân, mở hướng phát triển kinh tế rừng bền vững cho nhiều địa phương...

Người xưa nói “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, tuy nhiên, đối với những người “đánh thức” mầm xanh, làm đất là một trong những khâu quan trọng nhất.

Sau khi xử lý, đất được đóng bầu để chuẩn bị ươm cây.

Ở một công đoạn khác, những hạt giống đã nảy mầm sau thời gian ngâm ủ và chăm sóc đúng kỹ thuật.

Sau khi những hạt giống đã nảy mầm, người “kỹ sư của rừng” tỉ mỉ bứng mầm, chọn ra những cây non khỏe mạnh nhất...

... để vào bầu.

Nhờ sự tận tụy của người làm nghề ươm cây, hòa cùng nắng ấm, mưa lành, những mầm xanh sau khi vào bầu đã bén rễ thật nhanh, vươn mình cứng cáp.

Niềm vui của những người thợ vườn.

Những “đứa con của đất” được chăm bẵm bấy lâu nay đã đủ cứng cáp để bắt đầu hành trình bén rễ tại những vùng đất mới.

Nghề ươm cây giống là công việc không nặng nhọc nhưng cần sự tỷ mỷ, chăm chỉ, cần mẫn.

Những chuyến xe chở đầy “mầm hy vọng” rời vườn, mang sắc xanh phủ khắp những vùng đất mới.

Từ những hạt mầm nhỏ bé ngày nào, giờ đây cả vùng đồi trọc đã thay màu áo mới. Một khúc ca xanh được viết nên bởi bàn tay con người và sức sống bền bỉ của tự nhiên.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

