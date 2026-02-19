“Trụ cột” trên hành trình giảm nghèo

Khát vọng của người nghèo giờ không phải là ăn no, mặc ấm mà là mưu cầu một cuộc sống với sinh kế bền vững để thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ðây vừa là mục tiêu, vừa là thách thức của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên chặng đường đồng hành cùng hộ nghèo vượt khó. Ðể hiện thực hóa khát vọng đó, NHCSXH không ngừng nỗ lực đưa nguồn vốn ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng để mọi nhà thêm ấm no, hạnh phúc mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Các chính sách cho vay ưu đãi được Phòng Giao dịch NHCSXH Yên Lập niêm yết công khai tại các điểm giao dịch xã.

Đảm bảo nguồn vốn sử dụng hiệu quả

Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, của NHCSXH Trung ương, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách (TDCS) thông suốt, an toàn, hiệu quả, phục vụ kịp thời các đối tượng chính sách, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Để hoạt động TDCS không gián đoạn, phù hợp với tình hình mới, chi nhánh đã chỉ đạo các phòng giao dịch trực thuộc tham mưu Đảng ủy, UBND các xã, phường quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí điểm giao dịch, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự đảm bảo an toàn về người, tài sản trong thời gian diễn ra giao dịch. Theo đó, chính quyền địa phương đã bố trí 479 điểm giao dịch tại xã, trong đó có 111 điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã mới, 238 điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã cũ và 130 điểm giao dịch tại nhà văn hóa khu. Đồng thời, chi nhánh tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ tại các đơn vị; nhanh chóng phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, UBND cấp xã trong việc điều tra, rà soát, cung cấp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên trên địa bàn, làm cơ sở bình xét, xác nhận, phê duyệt để ngân hàng giải ngân kịp thời.

Bên cạnh đó, NHCSXH duy trì chương trình phối hợp với 589 đơn vị nhận ủy thác cấp xã, 8.148 tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn đội ngũ cán bộ hội, đoàn thể cấp xã, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn về nghiệp vụ quản lý vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến nay, tổng dư nợ thông qua hoạt động ủy thác của các tổ chức hội đạt 18.544 tỷ đồng, chiếm 99,6%/tổng dư nợ.

Nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, NHCSXH tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng; tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ của khách hàng đi khỏi nơi cư trú; quản lý và xử lý nợ bị rủi ro đảm bảo đúng đối tượng, công bằng, khách quan, đầy đủ hồ sơ, theo đúng quy định; kịp thời rà soát các món vay bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan để lập hồ sơ xử lý nợ rủi ro. Do đó, chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao, hiện tỷ lệ nợ quá hạn là 0,075%/tổng dư nợ, giảm 789 triệu đồng so với đầu năm 2025, chi nhánh Phú Thọ là một trong 2 đơn vị trên toàn quốc giảm nợ quá hạn so với đầu năm.

Hiện nay, chi nhánh đang triển khai 21 chương trình TDCS. Tổng dư nợ đạt 18.620 tỷ đồng, đứng thứ 2 toàn quốc, tốc độ tăng trưởng 9,8%; có 289.090 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang thụ hưởng các chương trình TDCS. Bình quân dư nợ hộ vay vốn đạt 64,4 triệu đồng/hộ.

Tăng nguồn lực, giảm hộ nghèo

Ngay sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, chi nhánh đã phối hợp Sở Tài chính báo cáo, tham mưu UBND tỉnh có phương án hợp nhất nguồn vốn ngân sách địa phương của 3 tỉnh thực hiện sáp nhập. Đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương được NHCSXH quản lý chặt chẽ, an toàn, đem lại hiệu quả thiết thực với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại địa phương ủy thác sang NHCSXH đạt 1.798 tỷ đồng, chiếm 9,54%/tổng nguồn vốn chi nhánh đang quản lý.

Anh Nguyễn Đức Thạch, khu 15, xã Phùng Nguyên được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, cho thu nhập ổn định.

Đồng chí Nguyễn Minh Hưng - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: Kể từ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập hoạt động Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh, hoạt động TDCS trên địa bàn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, toàn diện của ngân hàng cấp trên và tạo điều kiện hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Ngân hàng đã tích cực tuyên truyền, chủ động thực hiện công tác tiếp nhận, huy động các nguồn vốn, trong đó, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu tiếp nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương ngay từ những ngày đầu; đồng thời tập trung huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân trên thị trường, tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã..., đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng.

Tổng nguồn vốn hoạt động của chi nhánh hiện đạt 18.637 tỷ đồng. Thông qua hiệu quả sử dụng vốn TDCS đã góp phần tạo việc làm, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Năm 2025, NHCSXH tỉnh đã hỗ trợ 86.537 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận 5.347 tỷ đồng vốn TDCS, tạo việc làm cho 21.411 người; 296 đối tượng chính sách được vay vốn mua nhà ở xã hội hoặc xây sửa nhà để ở; 203 người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; 619 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để trang trải chi phí học tập; 287 hộ gia đình có người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để tái hòa nhập cộng đồng; 77.074 công trình cấp nước sạch và vệ sinh hộ gia đình nông thôn được xây mới, sửa chữa, nâng cấp... Đặc biệt, chi nhánh đã tích cực tuyên truyền và tập trung triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg. Từ khi triển khai chính sách cho vay đến nay, có 100% phòng giao dịch đã phát sinh dư nợ cho vay STEM và có 170 hộ vay với số tiền 13 tỷ đồng.

Hành trình đồng hành cùng người nghèo của NHCSXH đã và đang khẳng định vai trò của một mô hình quản lý vốn TDCS đặc thù, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội tham gia. Cơ chế hỗ trợ tín dụng ưu đãi không chỉ giúp cho nhiều người nghèo, người yếu thế vươn lên có cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Phương Thảo