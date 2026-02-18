CNC Tech - Khát vọng tăng nhanh và bền vững

Giữa nhịp xuân mới, CNCTech bước vào năm 2026 với tâm thế vững vàng của một tập đoàn công nghiệp - logistics hiện đại, ghi dấu ấn tăng trưởng ấn tượng sau 17 năm phát triển. Từ nền tảng cơ khí, doanh nghiệp đã xây dựng hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao, gắn tăng trưởng với bền vững, lấy con người làm trung tâm và khẳng định vai trò động lực của khu vực kinh tế tư nhân trong hành trình phát triển đất nước.

Dịp Tết, cán bộ, công nhân viên, người lao động CNCTech được thưởng tháng lương thứ 13, tặng quà, hỗ trợ vé xe về quê, góp phần động viên người lao động yên tâm gắn bó và đón xuân ấm áp.

Từ doanh nghiệp cơ khí đến hệ sinh thái công nghiệp - logistics hiện đại

Trong mục tiêu tăng trưởng “hai con số” của nền kinh tế, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng giữ vai trò quan trọng. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động đổi mới và linh hoạt thích ứng, nhiều doanh nghiệp đã vươn lên mạnh mẽ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. CNCTech là một minh chứng tiêu biểu cho xu thế đó.

Khởi nguồn từ một doanh nghiệp cơ khí, sau 17 năm xây dựng và phát triển, CNCTech không ngừng mở rộng quy mô, đầu tư chiều sâu và chuyển dịch mô hình theo hướng hiện đại. Đến nay, doanh nghiệp đã hình thành mô hình tập đoàn đa lĩnh vực, lấy công nghiệp công nghệ cao làm mũi nhọn; đồng thời phát triển hạ tầng khu công nghiệp, logistics và đầu tư công nghiệp như những trụ cột chiến lược.

Cách tiếp cận theo hệ sinh thái giúp CNCTech kết nối hiệu quả các mắt xích từ sản xuất, hạ tầng, kho bãi đến vận tải và dịch vụ hậu cần. Nhờ đó, doanh nghiệp chủ động tổ chức sản xuất, tối ưu chi phí, rút ngắn chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Kiên định với chiến lược phát triển bền vững giữa bối cảnh kinh tế nhiều biến động, CNCTech duy trì đà tăng trưởng ổn định, tạo nền tảng lâu dài cho những bước đi tiếp theo. Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu uy tín, trong đó có Cờ thi đua của Chính phủ năm 2023, khẳng định vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân trong thời kỳ phát triển mới.

Năm 2025, CNCTech tiếp tục ghi dấu ấn khi doanh thu hợp nhất đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024. Kết quả này không chỉ phản ánh năng lực quản trị hiệu quả mà còn cho thấy khả năng mở rộng thị trường và thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp trước những biến động của kinh tế toàn cầu.

Nhiều năm liền, CNCTech góp mặt trong các bảng xếp hạng uy tín như Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500), FAST500, PROFIT500, đồng thời được vinh danh với các danh hiệu: Doanh nghiệp văn hóa, uy tín 2025; Top 10 Thương hiệu mạnh - Tăng trưởng xanh Việt Nam 2025; Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo 2025.

Theo đại diện lãnh đạo Tập đoàn CNCTech, tăng trưởng nhanh phải gắn với phát triển bền vững. Doanh nghiệp xác định công nghiệp công nghệ cao là động lực trung tâm, song song với đầu tư hạ tầng và logistics để tạo “đường băng” cho tăng trưởng dài hạn, đồng thời đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chăm lo người lao động - nền tảng của tăng trưởng bền vững và nhân văn

Bên cạnh những con số tăng trưởng ấn tượng, điều làm nên bản sắc CNCTech chính là sự quan tâm thiết thực tới người lao động - lực lượng nòng cốt tạo nên sức sống và nội lực của doanh nghiệp. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên, đặc biệt dịp Tết được triển khai bài bản, chu đáo.

Ngoài các chế độ lương, thưởng theo quy định, doanh nghiệp duy trì lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng theo hiệu quả công việc (KPI). Mỗi người lao động đều nhận được phần quà Tết trị giá 800 nghìn đồng, gồm quà của Công ty và Công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, CNCTech còn hỗ trợ vé xe về quê, thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động tạo không khí ấm áp trước thềm năm mới.

Anh Trương Văn Điệp, công nhân lắp ráp khuôn, Công ty cổ phần CNCTech Thăng Long - một công ty của CNC Tech chia sẻ: “Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, tôi cũng lo lắng về Tết, nhưng khi nhận được thưởng, quà Tết và sự quan tâm của Công ty, Công đoàn, tôi thấy ấm lòng. Đặc biệt, việc hỗ trợ vé xe về quê giúp tôi và gia đình có một cái Tết trọn vẹn hơn".

Người lao động tại CNCTech được đảm bảo đầy đủ các chế độ, yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo CNCTech, chăm lo cho người lao động không chỉ là chính sách phúc lợi mà còn là sự tri ân và cam kết đồng hành lâu dài. Khi người lao động yên tâm gắn bó, doanh nghiệp mới có nền tảng vững chắc để phát triển bền vững và đi xa hơn.

Không chỉ tạo giá trị cho riêng mình, CNCTech còn đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh thông qua tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thúc đẩy hệ sinh thái công nghiệp - logistics và gia tăng sức hút đầu tư tại địa phương.

Hướng tới năm 2026, CNCTech đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng “2 con số” với nhiều kế hoạch trọng điểm: Lấp đầy giai đoạn 1 Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park; mở rộng sản xuất công nghệ cao; khởi công tổ hợp sản xuất ngành bán dẫn, hàng không, tự động hóa; mở văn phòng đại diện tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản; đẩy mạnh tự động hóa, ứng dụng AI, MES, ERP và chuẩn hóa quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Một mùa Xuân mới đang về. Trong niềm vui sum vầy của người lao động bên những phần quà Tết ấm áp, CNCTech tiếp tục viết câu chuyện phát triển bằng sự kiên định, đổi mới và trách nhiệm. Đó không chỉ là hành trình của một doanh nghiệp mà còn là hình ảnh tiêu biểu của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ - tăng trưởng nhanh, bền vững và nhân văn hơn, cùng đất nước hiện thực hóa khát vọng phát triển thịnh vượng.

Quốc Minh