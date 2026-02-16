Phú Thọ - Tâm điểm của làn sóng đầu tư mới

Kỳ 2: Khát vọng “xanh” và tầm nhìn trung tâm công nghiệp mới

Tiếp nối những thành công rực rỡ của năm 2025, Phú Thọ bước vào năm 2026 với một tâm thế mới. Không chỉ dừng lại ở con số tăng trưởng, mục tiêu của tỉnh là xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp bền vững, xanh và hiện đại, xứng đáng là “trung tâm công nghiệp mới” của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

KCN Bá Thiện II, xã Bình Xuyên - điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư.

Sức bật từ nội lực và cải cách thủ tục hành chính

Việc hợp nhất không gian phát triển sau sáp nhập đã giúp Phú Thọ tối ưu hóa chuỗi cung ứng nội vùng. Năm 2025, các doanh nghiệp trong các KCN đã đóng góp những con số “khủng” cho nền kinh tế: Khối FDI xuất khẩu đạt 32,12 tỷ USD (tăng 17% so với năm 2024), nộp ngân sách 8.153 tỷ đồng; khối nội cũng nộp ngân sách đạt 1.300 tỷ đồng, tăng trưởng kỷ lục 54%.

Các ngành công nghiệp chủ lực như sản xuất máy tính xách tay (tăng 32,3%), linh kiện điện tử (tăng 21,5%), thức ăn gia súc và vật liệu xây dựng tiếp tục là “đầu tàu”. Điều đáng mừng là ý thức, kỷ luật lao động của công nhân ngày càng cao, môi trường sản xuất ổn định, hầu như không xảy ra đình công, tạo tâm lý an tâm tuyệt đối cho chủ đầu tư.

Công ty VPIC1, KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phú hoạt động ổn định trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng xe ô tô, xe gắn máy, các loại xe lăn, xe hai bánh cho người tàn tật.

Sức hút của Phú Thọ không chỉ đến từ vị trí địa lý hay ưu đãi thuế mà còn từ sự thay đổi tư duy quyết liệt: Chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”. Năm 2025, cải cách thủ tục hành đạt nhiều kết quả tích cực: Thời gian giải quyết giảm trung bình 30%; 100% hồ sơ được xử lý đúng và trước hạn. Những vướng mắc về giải phóng mặt bằng hay nguồn đất san nền đã được tháo gỡ nhờ sự phối hợp liên ngành nhịp nhàng.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: "Cải cách hành chính là sống còn. Tỉnh thực hiện công khai, minh bạch và giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết thủ tục thông qua các tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược."

Hướng tới hệ sinh thái "Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ"

Ông Trịnh Văn Quang - Giám đốc điều hành Công ty CP Vina CPK chia sẻ: "Tỉnh Phú Thọ đang định hướng phát triển đô thị, dịch vụ song hành cùng công nghiệp. Đây là nền tảng để thu hút nhà đầu tư đến không chỉ để làm việc mà còn để sinh sống lâu dài."

Để hiện thực hóa điều này, Ban Quản lý các KCN tỉnh đang lập quy hoạch phân khu 1/2000 cho 11 KCN mới, đồng thời ưu tiên các dự án nhà ở xã hội, cơ sở lưu trú cho công nhân. Ông Phan Gia Lượng - Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch xây dựng nhấn mạnh quan điểm: “Chúng tôi kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai để nhường chỗ cho những nhà đầu tư có năng lực, đưa đất đai vào sử dụng hiệu quả.”

Công ty TNHH Solu M Vina, KCN Bá Thiện II, xã Bình Xuyên chuyên sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông với quy mô sản xuất gần 361.000 sản phẩm/năm.

Sẵn sàng cho làn sóng “phượng hoàng”

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và khởi đầu kế hoạch 5 năm (2026 - 2030). Với Phú Thọ, đây là năm của những kỳ vọng mang tính đột phá.

Ông Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết: "Năm 2026, Phú Thọ tập trung hoàn thiện hạ tầng các KCN trọng điểm như Tam Dương, Thái Hòa, Liên Sơn, Sông Lô II... để sẵn sàng mặt bằng sạch. Ưu tiên hàng đầu là các dự án công nghệ cao, không ô nhiễm môi trường. Mục tiêu năm 2026 sẽ có thêm ít nhất 50 dự án đi vào hoạt động."

Công ty TNHH Daeduck Việt Nam, KCN Bá Thiện, xã Bình Tuyền - doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất mạch điện tử (PCB, FPCB, KPG).

Một điểm nhấn then chốt trong chiến lược năm mới là xây dựng “KCN xanh”. Phú Thọ đặt mục tiêu 100% KCN phải có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Việc áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý và hoàn thiện Đề án phát triển KCN công nghệ cao đến năm 2030 sẽ là “chìa khóa” để tỉnh bứt phá trở thành một cực tăng trưởng năng động trên bản đồ kinh tế Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường năm 2025 có thể thấy, niềm tin của các nhà đầu tư đã đặt đúng chỗ. Với sự quyết liệt của chính quyền và sự đồng hành của doanh nghiệp, vùng đất cội nguồn đang tự tin tiến bước trên con đường công nghiệp hóa hiện đại, xanh và bền vững.

Ngọc Thắng