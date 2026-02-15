Công ty Điện lực Phú Thọ khuyến cáo an toàn điện dịp Tết

{title}
Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình tăng cao. Thời gian nghỉ Tết kéo dài, sinh hoạt tại gia đình nhiều hơn, cùng với việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, trang trí ngày Tết khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng đáng kể so với các tháng khác. Bên cạnh đó, cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ sự cố điện, cháy nổ và tai nạn do điện.
Nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ hướng dẫn người dân cách tra cứu sản lượng điện tiêu thụ.
Để phòng ngừa nguy cơ sự cố điện, cháy nổ và tai nạn do điện, Công ty Điện lực Phú Thọ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn và tiết kiệm; đồng thời tăng cường các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục trong suốt dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác chăm sóc khách hàng, Trung tâm Chăm sóc khách hàng - EVNNPC đã chính thức đưa vào vận hành chức năng “Chia sẻ thông tin khách hàng” trên Web Chăm sóc khách hàng. Đây là tiện ích mới giúp khách hàng quản lý, tra cứu thông tin tiền điện của nhiều mã khách hàng trên cùng một tài khoản đăng nhập, thuận tiện và an toàn.
Những lưu ý sử dụng điện an toàn trong dịp Tết Nguyên đán
Công ty Điện lực Phú Thọ khuyến cáo khách hàng áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm như: Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn; điều chỉnh điều hòa ở mức nhiệt độ hợp lý; ưu tiên sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên vào ban ngày.
Đặc biệt, trong dịp Tết, người dân cần chú trọng đảm bảo an toàn điện, nhất là khi sử dụng các thiết bị trang trí, dây đèn, ổ cắm kéo dài. Khách hàng cần lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, không để dây điện bị hở, chồng chéo; không cắm quá nhiều thiết bị vào một ổ điện; tắt nguồn điện khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ để phòng tránh nguy cơ cháy nổ.
Ngành điện cũng khuyến cáo, khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn liên quan đến điện, việc đầu tiên là nhanh chóng ngắt nguồn điện để bảo đảm an toàn, sau đó liên hệ Tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng ngành điện qua số điện thoại 19001006 hoặc 19009000, hoặc thông báo cho đội quản lý điện gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
Thu Hà
