Phú Thọ - Tâm điểm của làn sóng đầu tư mới

Kỳ 1: “Lửa thử vàng” và bản lĩnh sau ngày sáp nhập

Phú Thọ năm 2025 không chỉ đánh dấu việc sáp nhập đơn vị hành chính, mà là một cuộc “thử lửa” đầy cam go đối với bộ máy quản lý kinh tế. Trong bối cảnh vừa sắp xếp tổ chức, vừa duy trì nhịp độ tăng trưởng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh đã trở thành “nhạc trưởng”, khơi thông nguồn lực, đưa vùng đất cội nguồn trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư toàn cầu.

KCN Thăng Long, xã Bình Xuyên có tổng diện tích 213ha, thuận lợi về giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại là điểm đến của các nhà đầu tư.

“Nút thắt” lịch sử và sự ổn định thần tốc

Ngày 1/7/2025 sẽ đi vào lịch sử phát triển của Phú Thọ như một cột mốc của sự chuyển mình vĩ đại. Việc sáp nhập 3 địa phương để hình thành một chỉnh thể Phú Thọ mới đã mở ra dư địa phát triển cực lớn nhưng cũng đặt ra bài toán hóc búa: Làm sao để bộ máy hành chính không bị “vênh” trong lúc chuyển giao? Làm sao để các nhà đầu tư - những người vốn nhạy cảm với sự thay đổi không cảm thấy bất an?

Đứng trước “phép thử” đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chứng minh bản lĩnh bằng sự ổn định thần tốc. Chỉ trong thời gian ngắn, tổ chức bộ máy đã vận hành trơn tru. Tính đến hết năm 2025, Phú Thọ mới có 28 KCN được thành lập, trong đó 17 KCN đã đi vào hoạt động, tạo thành một mạng lưới công nghiệp dày và thống nhất.

Công ty TNHH Solum Vina, KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc chuyên sản xuất và cung cấp linh kiện điện tử cho các tập đoàn điện tử từ các quốc gia lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc...

Những con số biết nói đã xoá mọi hoài nghi: Tổng cộng 857 dự án đầu tư còn hiệu lực đang “nở hoa” trên Đất Tổ. Trong đó, khối FDI chiếm tới 512 dự án, tổng vốn đầu tư 9.745,2 triệu USD. Đây không chỉ là thống kê khô khan, mà đã khẳng định: Niềm tin của các nhà đầu tư vào một Phú Thọ mới không hề lay chuyển mà còn mạnh mẽ hơn.

Khát vọng từ những con số "vượt khung"

Năm 2025 ghi nhận một kỳ tích trong thu hút đầu tư. Bất chấp những biến động của kinh tế toàn cầu, Phú Thọ đã có 75 dự án được cấp mới và 101 lượt dự án được điều chỉnh tăng vốn. Riêng khối FDI, tổng vốn cấp mới và tăng thêm đạt 1.063,9 triệu USD, vượt 18% chỉ tiêu năm.

Đặc biệt, dòng vốn nội cũng bứt phá ngoạn mục với 37 dự án mới, tổng vốn 15.000 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2024. Ông Bùi Văn Tiến - Trưởng phòng Quản lý đầu tư chia sẻ đầy tâm huyết: "Chúng tôi không đợi nhà đầu tư tìm đến mà chủ động tham mưu, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng chọn lọc và thân thiện, với vai trò là người đồng hành."

Sau hơn 28 năm có mặt tại Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam không ngừng phát triển, trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực sản xuất xe gắn máy và xe ô tô uy tín.

Hiện nay, “bản đồ đầu tư” vào Phú Thọ đã hội tụ doanh nghiệp từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Hàn Quốc vẫn vững vàng ở ngôi vị “quán quân” với 256 dự án, chiếm 44% tổng vốn đầu tư. Sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia đã kéo theo chuỗi cung ứng khổng lồ, biến Phú Thọ thành một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi giá trị toàn cầu tại khu vực phía Bắc.

Công ty TNHH Young Poong Electronics Vina, KCN Bình Xuyên II hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất, gia công bảng mạch điện tử linh hoạt FPCBs và bảng mạch dán bề mặt (SMT).

Nhịp đập hối hả trên những công trường "vàng"

Để đón được “phượng hoàng”, hạ tầng phải đi trước một bước. Năm 2025, vốn thực hiện các dự án FDI đạt 726,46 triệu USD, các dự án trong nước đạt 4.553,70 tỷ đồng.

Tại KCN Sông Lô II, không khí thi công khẩn trương bất kể nắng mưa. Bà Nguyễn Ngọc Lan - Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - chủ đầu tư phấn khởi cho biết: "Sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh và Ban Quản lý là động lực để chúng tôi hoàn thành giai đoạn 1 đúng tiến độ. Dự kiến tháng 3/2026, nhà máy xử lý nước thải và các hạng mục cuối cùng sẽ hoàn tất, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư thứ cấp."

Công ty cổ phần Ngói cao cấp Amado, KCN Tam Dương II (xã Tam Dương) ứng dụng công nghệ sản xuất, tuân thủ các quy định về môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Sự hài lòng không chỉ đến từ chủ đầu tư hạ tầng mà còn từ các hiệp hội doanh nghiệp quốc tế. Ông Lee Jong Young - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Phú Thọ khẳng định: “Hạ tầng điện, nước và vị trí giao thông thuận lợi cùng sự hỗ trợ sát sao của chính quyền đã tạo ra cơ hội đầu tư vàng cho chúng tôi tại đây.”

Với tỷ lệ lấp đầy bình quân mới chỉ ở mức 47,12%, Phú Thọ vẫn còn dư địa lớn để “bứt tốc”. Sự lột xác về hạ tầng và cơ chế đang dần biến vùng đất di sản thành một trung tâm công nghiệp hiện đại, nơi mà mỗi mét đất công nghiệp đều chứa đựng khát vọng vươn tầm quốc tế.

Ngọc Thắng

Kỳ 2: Khát vọng “xanh” và tầm nhìn trung tâm công nghiệp mới