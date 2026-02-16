Những con đường ý Đảng, lòng dân

Phát triển giao thông nông thôn luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mang ý nghĩa nền tảng trong xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, không gian phát triển được mở rộng, nhu cầu kết nối liên xã, liên khu dân cư ngày càng rõ nét, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông. Từ chủ trương đúng đắn này, nhiều “con đường ý Đảng, lòng dân” đã và đang được hình thành trên địa bàn các xã, phường, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngay từ cơ sở.

Những tuyến đường giao thông sau khi được nâng cấp, cải tạo sẽ tạo diện mạo mới cho xã Lâm Thao ngày càng khang trang, hiện đại.

Những ngày đầu năm, nắng hanh nhẹ trải khắp các làng quê, gió lạnh cuối mùa Đông thổi nhè nhẹ. Trên các tuyến đường giao thông nông thôn, không khí thi công vẫn khẩn trương, rộn ràng trước thềm Xuân mới. Máy móc hoạt động đều nhịp, công nhân tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi, người dân hai bên đường chủ động thu dọn, tháo dỡ hàng rào, công trình phụ để nhường chỗ cho những con đường mới đang dần thành hình.

Tại xã Cẩm Khê, tuyến đường từ khu Xóm Làng đi Gò Làng Dưới đang khoác lên mình diện mạo mới. Đây là dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông do UBND xã Cẩm Khê làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 18 tỷ đồng, có tổng chiều dài 1.158m, điểm đầu giao với ĐT.313C tại Km5+440, điểm cuối giao với ĐT.313C tại Km6+290. Tuyến đường được thiết kế đồng bộ với mặt đường bê tông nhựa C16 rộng 5,5m, dày 7cm; hai bên có vỉa hè rộng 1,92m lát gạch terrazzo; hệ thống đan rãnh thu nước, thoát nước dọc bằng bê tông lắp ghép B600 đặt dưới vỉa hè, bố trí ga thu hợp lý; đồng thời di chuyển, chỉnh trang hệ thống điện, nước sạch và lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Công trình khởi công ngày 15/10/2025, đi qua 4 khu dân cư: Gò Làng, Gò Làng Trên, Gò Làng Trung và Gò Làng Dưới.

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, UBND xã Cẩm Khê đã chủ động ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức họp dân tại từng khu để công khai quy mô, hướng tuyến và phương án thực hiện. Cụ thể, xã tổ chức họp khu Xóm Làng và Gò Làng Dưới với 27 hộ dân, trong đó có 11 hộ bị ảnh hưởng; họp khu Gò Làng Trên và Gò Làng Trung với 37 hộ, trong đó có 12 hộ nằm trong phạm vi thu hồi đất.

Qua các cuộc họp, cơ bản các hộ dân đều đồng thuận, ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng. Toàn tuyến có 33 hộ phải phá dỡ công trình trên đất, đến nay đã hoàn thành. Ông Nguyễn Thái Đạt - khu Gò Làng Dưới bày tỏ: “Việc mở đường ít nhiều ảnh hưởng đến mỗi gia đình, nhưng được cán bộ xã tuyên truyền, giải thích rõ ràng về chủ trương và lợi ích lâu dài, gia đình tôi đã tự nguyện hiến 262m2 đất và tháo dỡ hàng rào. Khi con đường được mở rộng, khang trang, việc đi lại, giao thương, buôn bán của bà con trở nên thuận tiện hơn rất nhiều”.

Trải thảm asphalt, Dự án nâng cấp, cải tạo các tuyến đường nội thị Hùng Sơn, xã Lâm Thao với tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng.

Không chỉ là một công trình đơn lẻ, dự án Xóm Làng - Gò Làng Dưới nằm trong tổng thể phát triển hạ tầng giao thông của xã Cẩm Khê. Năm 2025, hệ thống hạ tầng trọng điểm trên địa bàn xã tiếp tục được quan tâm đầu tư; riêng lĩnh vực giao thông nông thôn đã triển khai cải tạo, nâng cấp ước đạt 11,78km. Đến nay, tỷ lệ cứng hóa đường liên xã, trục xã của Cẩm Khê đạt 100%; đường liên thôn, xóm ước đạt 86,2%, góp phần nâng cao khả năng kết nối, phục vụ sản xuất, sinh hoạt và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại xã Lâm Thao, sau sáp nhập, Đảng ủy, UBND xã xác định phát triển, chỉnh trang hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Hàng loạt dự án giao thông được đầu tư trên địa bàn với tổng mức đầu tư lớn, trải đều từ khu nội thị đến các khu dân cư. Tiêu biểu như: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường nội thị thị trấn Hùng Sơn với tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng; nâng cấp, cải tạo các tuyến đường kết nối khu dân cư với Quốc lộ 32C trị giá 14,8 tỷ đồng; cải tạo đường giao thông nông thôn xã Thạch Sơn với tổng mức đầu tư 5,95 tỷ đồng; cải tạo hệ thống giao thông, thoát nước khu đồng Nhà Lạnh trị giá 8,66 tỷ đồng; cùng nhiều dự án chỉnh trang khu vực chợ Supe, xây dựng các tuyến đường kết nối nội vùng.

Tiêu biểu trong số đó là công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường Hùng Vương đi khu Lâm Nghĩa, công trình được Nhân dân đánh giá là hợp “ý Đảng, lòng dân”. Trong quá trình triển khai, 31 hộ dân khu Lâm Nghĩa đã tự nguyện hiến 357m2 đất để mở rộng đường. Nhờ sự đồng thuận cao, công trình được thi công thuận lợi, hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 28/1/2026, ngay trước Tết Nguyên đán, góp phần tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của Nhân dân.

Ông Triệu Văn Trang - khu Lâm Nghĩa, bộc bạch: “Gia đình tôi tự nguyện hiến 12m2 đất thổ cư và di dời hàng rào để mở rộng tuyến đường giao thông. Khi con đường được hoàn thiện, khang trang, sạch đẹp, việc đi lại của bà con trở nên thuận lợi hơn, tôi cảm thấy phấn khởi và tự hào vì đã góp một phần nhỏ cho cộng đồng”.

Dự án tuyến đường từ khu Xóm Làng đi Gò Làng Dưới có 33 hộ phải phá dỡ công trình trên đất, đến nay đã hoàn thành và đang đi vào giai đoạn hoàn thi công.

Từ thực tiễn tại 2 xã: Cẩm Khê và Lâm Thao cho thấy, chủ trương phát triển giao thông nông thôn sau sáp nhập đã được cụ thể hóa bằng những công trình thiết thực, hiệu quả. Cách làm nhất quán là công khai, minh bạch, phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, lấy sự đồng thuận của Nhân dân làm yếu tố quyết định.

Ở phạm vi toàn tỉnh, phát triển giao thông nông thôn được xác định là quá trình lâu dài, từng bước hoàn thiện theo điều kiện thực tế. Đến nay, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa trên toàn tỉnh ước đạt 83,5%, phản ánh nỗ lực của các cấp, các ngành và Nhân dân trong đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, dù vẫn còn không ít khó khăn về nguồn lực đầu tư.

Trên những tuyến đường đang thi công hoặc vừa hoàn thành, dễ dàng cảm nhận một điểm chung đầy ý nghĩa: Sự đồng lòng, chung sức giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Chính từ sự đồng thuận bền chặt ấy, những con đường “ý Đảng, lòng dân” tiếp tục được mở ra, không chỉ nối liền các khu dân cư mà còn mở rộng không gian phát triển. Đó là nền tảng quan trọng để các địa phương trong tỉnh phát triển ổn định, bền vững, vững bước vào năm mới với niềm tin, kỳ vọng và khí thế mới của mùa Xuân.

Anh Thơ