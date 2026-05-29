Gỡ “nút thắt” đo đạc, lập bản đồ địa chính sau sáp nhập địa giới hành chính

baophutho.vn Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có 148 đơn vị hành chính cấp xã với trên 6.900.000 thửa đất cần được số hóa. Với khối lượng công việc lớn và nhiều “nút thắt” trong công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp Môi trường phối hợp các địa phương triển khai ngay các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.