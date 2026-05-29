Phát triển chăn nuôi bền vững

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng và an toàn thực phẩm, lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang có nhiều chuyển biến tích cực. Mô hình chuồng trại tạm bợ, gây ô nhiễm môi trường từng bước được thay thế bằng hệ thống chuồng kín, trang bị máng ăn tự động, kiểm soát tốt môi trường và dịch bệnh.

Khi ký kết hợp đồng gia công chăn nuôi lợn với Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam, gia đình ông Tạ Diên Đồng ở xã Thọ Văn đã đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại khép kín, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về vệ sinh, phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi.

Ông Đồng cho biết: Khi liên kết chăn nuôi với doanh nghiệp, gia đình đã chủ động tìm hiểu, thiết kế khu vực chăn nuôi theo hướng thuận lợi cho công tác phòng chống dịch bệnh, dễ vệ sinh, kiên cố nhưng vẫn bảo đảm thông thoáng để đàn lợn phát triển tốt. Trong chăn nuôi, việc chú trọng phòng bệnh và thực hiện vệ sinh đầy đủ sẽ giúp vật nuôi sinh trưởng tốt, hạn chế dịch bệnh, tiết kiệm chi phí và nâng cao thu nhập.

Hệ thống chuồng trại nuôi của gia đình ông Tạ Diên Đồng, xã Thọ Văn được xây dựng kiên cố, thoáng mát phù hợp với các tiêu chuẩn vệ sinh và phòng chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 5.300 trang trại chăn nuôi, gồm trên 100 trang trại quy mô lớn, khoảng 800 trang trại quy mô vừa và hơn 4.000 trang trại quy mô nhỏ. Toàn tỉnh có 46 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như Công ty Cổ phần C.P. Việt Nam, Tập đoàn CJ Vina Agri, Công ty TNHH Japfa Comfeed, Mavin, Tập đoàn Cargill, Công ty TNHH Emivest, Tập đoàn DABACO, Hòa Phát... Quy mô đàn lợn của các doanh nghiệp chiếm khoảng 30% tổng đàn, đàn gà chiếm khoảng 20% tổng đàn của tỉnh.

Hình thức tổ chức sản xuất trong chăn nuôi có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực; kinh tế tập thể, hợp tác xã, trang trại tiếp tục phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 51 hợp tác xã, tổ hợp tác, 29 doanh nghiệp, hộ kinh doanh hình thành 80 chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn. Đồng thời, có 58 cơ sở chăn nuôi được cấp chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật và đang duy trì hoạt động hiệu quả.

Những năm qua, ngành Nông nghiệp đã quan tâm nâng cao chất lượng mạng lưới thú y cơ sở; phối hợp với các địa phương tích cực vận động người dân đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải, phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu và chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với đó, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi, ứng dụng máy móc hiện đại, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Các địa phương cũng tăng cường quản lý chất lượng con giống, kiểm soát vận chuyển, giết mổ; vận động người chăn nuôi tận dụng phụ phẩm nông nghiệp nhằm giảm chi phí sản xuất.

Trước nhu cầu của thị trường tiêu dùng hướng tới sử dụng các sản phẩm an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, các địa phương cũng đã khuyến khích các hộ thực hiện quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ để tạo ra các sản phẩm chất lượng. Nhờ vậy, đã góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân trong phát triển chăn nuôi.

Chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh hiện nay phát triển mạnh theo hướng tập trung, an toàn sinh học, đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường

Bà Lê Thị Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cho biết: Thời gian tới, Chi cục sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục khuyến khích các hộ phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, liên kết sản xuất; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi thông qua việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng quy hoạch chăn nuôi, phát triển cơ sở sản xuất giống vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất, chế biến.

Đồng thời, Chi cục sẽ tham mưu với Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khi xây dựng dự án cần bám sát quy hoạch chung của tỉnh, tránh chồng chéo, góp phần phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững, thân thiện với môi trường và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Quân Lâm