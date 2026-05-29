Khu vực Hòa Bình hoàn tất chuẩn bị kinh doanh xăng E10

Từ ngày 1/6/2026, việc kinh doanh xăng sinh học E10 sẽ chính thức được triển khai trên phạm vi cả nước theo lộ trình của Bộ Công Thương. Tại khu vực Hòa Bình, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, hệ thống cửa hàng bán lẻ cùng cơ quan quản lý nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện những điều kiện cuối cùng nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ, không gián đoạn nguồn cung và giữ ổn định thị trường.

Tính đến thời điểm ngày 25/5/2026, 100% cửa hàng trực thuộc Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình (Petrolimex) đã hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10.

Doanh nghiệp tăng tốc để chuyển đổi

Mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiện có quy mô khá lớn, phân bố rộng khắp các địa phương. Theo thống kê của ngành Công Thương, toàn tỉnh hiện có 601 cửa hàng xăng dầu cùng 4 kho xăng dầu đang hoạt động, tạo nền tảng quan trọng cho việc triển khai đồng bộ xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn theo lộ trình.

Riêng tại khu vực Hòa Bình có 171 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động, trong đó 28 cửa hàng trực thuộc Chi nhánh Xăng dầu Hòa Bình (Petrolimex), 17 cửa hàng thuộc các thương nhân nhận quyền ký với chi nhánh, chiếm khoảng 26,3% tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Ngoài ra còn có hàng chục thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối tham gia kinh doanh xăng dầu như Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Nội, Công ty CP xăng dầu Tự Lực I, Công ty TNHH Thành Long, Công ty CP Petro Bình Minh... tạo nên mạng lưới cung ứng rộng khắp từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa.

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình (PVOIL Ninh Bình) triển khai bán xăng E10 tại cửa hàng xăng dầu ở khu An Khang, xã Tân Lạc từ tháng 3/2026.

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng xăng dầu khu vực Hòa Bình cho thấy, công tác chuẩn bị chuyển đổi sang xăng E10 đang được triển khai khẩn trương. Các doanh nghiệp chủ động vệ sinh bồn chứa, kiểm định lại hệ thống kỹ thuật, thay mới biển hiệu nhận diện và cập nhật phương án cung ứng phù hợp với nhu cầu tiêu dùng thực tế.

Tại các địa bàn như Đà Bắc, Mai Châu, Kim Bôi, Lương Sơn hay Tân Lạc, nhiều cửa hàng xăng dầu đã hoàn tất việc rà soát cơ sở vật chất để chuẩn bị chuyển đổi đồng bộ. Một số đơn vị cũng chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ nguồn hàng nhằm tránh nguy cơ đứt gãy nguồn cung trong giai đoạn đầu triển khai.

Đại diện Công ty TNHH Thành Long cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi từ nhiều tháng trước. Đến nay, phần lớn các cửa hàng trực thuộc đã hoàn tất việc rà soát kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để triển khai bán xăng E10 theo đúng thời gian quy định.

Xăng sinh học E10 có nhiều ưu điểm về môi trường, góp phần giảm phát thải khí độc hại và nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai, doanh nghiệp vẫn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về tính an toàn và lợi ích của loại nhiên liệu này. Cùng với đó, Công ty cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, nhân lực và điều kiện kỹ thuật để bảo đảm cung ứng liên tục, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hay gián đoạn bán hàng.

Sẵn sàng nguồn cung, ổn định thị trường

Các doanh nghiệp phân phối xăng dầu khu vực Hòa Bình đã hoàn thiện các điều kiện chuyển đổi sang bán xăng E10.

Cùng với các doanh nghiệp đầu mối, hệ thống phân phối của Petrolimex khu vực Hòa Bình cũng đã hoàn thiện các điều kiện cần thiết từ ngày 25/5/2026. Ông Trần Phi Cường - Phó Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Hòa Bình (Petrolimex) cho biết: "Đơn vị đã rà soát toàn bộ cửa hàng trực thuộc, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên bán hàng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nhằm bảo đảm việc triển khai diễn ra đồng bộ, đúng quy định".

Theo ông Cường, việc chuyển đổi sang xăng E10 về cơ bản không gây xáo trộn lớn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do đã có sự chủ động chuẩn bị từ sớm. Điều quan trọng hiện nay là tăng cường thông tin tới người tiêu dùng để tránh tâm lý e ngại hoặc hiểu chưa đầy đủ về nhiên liệu sinh học.

Thực tế cho thấy, xăng sinh học E10 phù hợp với hầu hết các loại phương tiện đang lưu hành trên thị trường. Qua quá trình sử dụng, chưa ghi nhận tác động tiêu cực tới động cơ phương tiện khi sử dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Đây cũng là cơ sở giúp người dân yên tâm hơn trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sinh học.

Anh Bùi Thanh Hải ở phường Hòa Bình cho biết: "Sau thời gian tìm hiểu và sử dụng thử xăng E10, tôi nhận thấy động cơ xe vận hành ổn định, không có hiện tượng bất thường. Ban đầu tôi cũng có chút lo lắng vì đây là loại nhiên liệu mới, nhưng sau khi được nhân viên cửa hàng tư vấn và thực tế sử dụng thấy xe vẫn hoạt động bình thường, mức tiêu hao nhiên liệu không thay đổi nhiều. Do vậy, tôi ủng hộ việc chuyển đổi sang sử dụng xăng E10".

Thực tế cho thấy, xăng sinh học E10 phù hợp với hầu hết các loại phương tiện đang lưu hành.

Để bảo đảm ổn định thị trường trong giai đoạn chuyển đổi, Sở Công Thương thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo và giao Phòng Quản lý thương mại theo dõi sát tình hình triển khai; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh để tham mưu lãnh đạo sở chỉ đạo xử lý. Cùng với đó, Chi cục Quản lý thị trường chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy định trong kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là việc triển khai kinh doanh xăng E10 tại các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn.

Đồng chí Trương Thanh Sơn - Phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: "Từ nay đến hết ngày 31/5, đơn vị sẽ tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về tính an toàn, lợi ích của xăng E10 nhằm tạo sự đồng thuận trong doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đồng thời, hướng dẫn các thương nhân nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện cần thiết để chuyển đổi đúng lộ trình. Từ ngày 1/6/2026, lực lượng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình; găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung; tự ý ngừng bán hàng hoặc tự ý tăng giá bất hợp lý".

Mạnh Hùng