Phú Thọ có trên 444 ha rau đạt tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, diện tích sản xuất rau toàn tỉnh hiện đạt trên 39.000 ha với tổng sản lượng khoảng 704 nghìn tấn. Phú Thọ đã hình thành các vùng chuyên canh rau, áp dụng đồng bộ tiêu chuẩn VietGAP, hệ thống tưới phun mưa tự động và nhà lưới, cung cấp nguồn thực phẩm sạch ổn định cho thị trường trong tỉnh và Thủ đô Hà Nội.

Vùng trồng rau ăn quả xã Hợp Kim sản xuất theo quy trình VietGAP cung cấp nông sản sạch cho thị trường Hà Nội.

Thuộc nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, các vùng sản xuất rau đã có sự chuyển dịch tích cực từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị kinh tế; cơ bản thực hiện quy trình an toàn nhằm tạo sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Đến nay, toàn tỉnh có 413 ha đã được chứng nhận VietGAP; 31,6 ha được chứng nhận hữu cơ; tỷ lệ áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây rau đạt 92,5%.

Diện tích rau trồng tập trung tại các xã: Tam Đảo, Đạo Trù, Tam Dương, Hội Thịnh, Hoàng An, Nật Sơn, Kim Bôi, Hợp Kim, An Nghĩa, Vân Sơn, Hoàng Cương, Chí Tiên, Liên Minh, Hiền Lương... Các loại rau có thế mạnh của địa phương là su su, bí xanh, bí đỏ, mướp đắng, lặc lày...

Giai đoạn 2026 – 2030, Phú Thọ định hướng phát triển sản xuất rau theo hướng mở rộng diện tích, đa dạng chủng loại và mùa vụ, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Đến năm 2030, mở rộng diện tích gieo trồng rau đạt khoảng 40 – 42 nghìn ha trên cơ sở mở rộng vụ đông và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản lượng 750 - 800 nghìn tấn/năm; ưu tiên phát triển các nhóm rau thế mạnh phù hợp từng tiểu vùng sinh thái; hình thành 2 - 3 nghìn ha vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo quản, chế biến.

Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật (nhà màng, tưới tự động, thủy canh), xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ; chú trọng các sản phẩm chủ lực như su su, cà chua, bí xanh, rau ăn lá và tận dụng phụ phẩm để ủ phân, làm thức ăn chăn nuôi, góp phần phát triển nông nghiệp tuần hoàn, bền vững.

Bùi Minh