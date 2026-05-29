Xí nghiệp Lưới điện cao thế Phú Thọ đảm bảo vận hành an toàn lưới điện

Những ngày cuối tháng 5, thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến khắc nghiệt, nhiệt độ nhiều thời điểm lên gần 40 độ C. Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, gây áp lực lớn lên hệ thống lưới điện truyền tải và các thiết bị vận hành.

Trước tình hình đó, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm đảm bảo hệ thống lưới điện 110kV vận hành an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trong mùa nắng nóng năm 2026.

Hiện đơn vị quản lý 41 trạm biến áp, trong đó có Trạm 110kV Kim Bôi đã bàn giao nhưng chưa vận hành và Trạm 110kV Phù Ninh 2 đang chuẩn bị đóng điện; cùng 80 tuyến đường dây 110kV với tổng chiều dài hơn 970km. Xí nghiệp đã tăng cường kiểm tra hiện trường, rà soát toàn bộ các tuyến đường dây và trạm biến áp; tổ chức kiểm tra ngày, đêm, theo dõi sát tình trạng mang tải của thiết bị để kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ mất an toàn.

Nhân viên vận hành đang tiến hành đo nhiệt độ tiếp xúc đêm thiết bị bằng camera nhiệt tại TBA 110kV Hạ Hòa E4.22

Đặc biệt, Xí nghiệp tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra và khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện 110kV như xử lý các điểm tiếp xúc phát nhiệt, vệ sinh cách điện, siết lèo, xử lý tiếp địa, thay thế các thiết bị có dấu hiệu xuống cấp, đảm bảo các đường dây vận hành ổn định, liên tục trong giai đoạn cao điểm phụ tải mùa hè.

Cùng với đó, công tác đo nhiệt độ tiếp xúc bằng camera nhiệt được triển khai thường xuyên để phát hiện sớm các vị trí phát nhiệt bất thường tại đầu cáp, dao cách ly, máy cắt, thanh cái và các điểm tiếp xúc thiết bị. Qua đó, các nguy cơ mất an toàn được nhận diện và xử lý kịp thời, hạn chế sự cố trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

Nhân viên Xí nghiệp Lưới điện cao thế Phú Thọ tuyên truyền với người dân clip bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp.

Đồng chí Lưu Quang Đạo - Giám đốc Xí nghiệp cho biết: "Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Phú Thọ còn tích cực tăng cường tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nâng cao nhận thức của người dân về các nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện như thả diều, đốt rơm, trồng cây vi phạm khoảng cách an toàn, thi công công trình gần đường dây điện... góp phần giảm thiểu nguy cơ sự cố do tác động bên ngoài”.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, công nhân viên của đơn vị thường xuyên làm việc ngoài hiện trường dưới nắng nóng gay gắt, trên các tuyến đường dây trải dài qua nhiều địa hình phức tạp. Lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể đã kịp thời động viên, hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Ngoài nhiệm vụ quản lý, vận hành lưới điện 110kV, Xí nghiệp còn phối hợp với các đơn vị thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ hỗ trợ sửa chữa, xử lý khiếm khuyết lưới điện trung, hạ áp tại các địa phương. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý kỹ thuật, tăng cường kiểm tra thiết bị và xử lý kịp thời các khiếm khuyết đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo hệ thống lưới điện vận hành an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng năm 2026.

Thùy Linh

(Quang Đạo Xí nghiệp Lưới điện cao thế Phú Thọ)