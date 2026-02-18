Thị trường trong nước - “bệ đỡ” để hàng Việt bứt tốc

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, thị trường trong nước tiếp tục được xác định là “bệ đỡ” quan trọng của tăng trưởng. Thúc đẩy tiêu dùng nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn để xây dựng nền kinh tế tự chủ, bền vững.

Chủ động nguồn hàng, nâng chất lượng cho mùa cao điểm

Tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Hợp tác xã (HTX) Nông sản Phú Lương đã bắt đầu chuẩn bị cho Tết Nguyên đán từ tháng 11 Âm lịch. Theo ông Tống Văn Viện - Giám đốc HTX, đơn vị đã tăng ca sản xuất, đầu tư thêm máy móc hiện đại để bảo đảm nguồn cung các mặt hàng chủ lực như trà, gạo, bún khô, phở khô phục vụ Tết 2026.

“Dù bán hàng qua kênh truyền thống hay online, mục tiêu hàng đầu vẫn là chất lượng. Chất lượng từ nguyên liệu đến quy trình sản xuất phải bảo đảm để khách hàng tin dùng và quay lại”, ông Viện nhấn mạnh.

Hiện HTX triển khai quy trình sản xuất khép kín, tuần hoàn từ vùng nguyên liệu đến chế biến, đóng gói. Đặc biệt, đơn vị chủ động sản xuất phân hữu cơ, kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị nhằm đảm bảo tính bền vững và an toàn cho sản phẩm.

Không chỉ chú trọng chất lượng, HTX còn tạo việc làm ổn định cho khoảng 70-100 lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng vùng nguyên liệu bền vững.

Ở lĩnh vực chế biến thực phẩm, thương hiệu Socola LadolVita cũng là một ví dụ cho thấy nỗ lực đầu tư bài bản của doanh nghiệp Việt. Theo đại diện doanh nghiệp, sau hơn hai năm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, LadolVita đã cho ra đời nhiều dòng chocolate sản xuất trực tiếp tại Việt Nam, đa dạng mẫu mã, hương vị, phù hợp với nhiều dịp lễ, Tết.

Doanh thu hiện đạt khoảng 3 triệu USD, sản phẩm không chỉ được thị trường trong nước đón nhận tích cực mà còn nhận phản hồi tốt từ khách hàng nước ngoài mở ra kỳ vọng xuất khẩu trong thời gian tới.

Hàng Việt: Không chỉ cạnh tranh bằng giá

Thực tế cho thấy, hàng Việt hiện nay không còn đơn thuần cạnh tranh bằng giá rẻ. Nhiều doanh nghiệp đã chú trọng xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, nâng cao thiết kế bao bì.

HTX Nông sản Phú Lương đã đưa hình ảnh di tích, bản sắc văn hóa dân tộc Tày và quê hương Thái Nguyên lên bao bì sản phẩm, với mong muốn mỗi sản phẩm không chỉ là nông sản mà còn mang theo giá trị văn hóa bản địa. Đây là cách tiếp cận gia tăng giá trị, tạo khác biệt giữa thị trường ngày càng cạnh tranh.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình đổi mới.

Chuyển đổi số và thay đổi tư duy

Theo bà Mai Thị Thùy - Chủ tịch Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, song đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt do nữ làm chủ, đây vẫn là thách thức lớn.

Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh cùng các khách mời tham quan gian hàng trà Hương Quê (Thái Nguyên).

Khó khăn không chỉ nằm ở vốn hay công nghệ, mà trước hết ở nhận thức và tư duy quản trị. Nhiều doanh nghiệp quen với phương thức kinh doanh truyền thống, chưa mạnh dạn chuyển sang bán hàng trực tuyến, chưa tận dụng hiệu quả các kênh thương mại điện tử dù nguồn thông tin, chính sách hỗ trợ hiện nay khá đa dạng.

Từ góc độ tài chính, ông Trần Đức - Phó Giám đốc phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cho biết: Nhiều tổ chức quốc tế đã cung cấp các gói tài chính ưu đãi cho ngân hàng để hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp do nữ làm chủ và doanh nghiệp theo định hướng tín dụng xanh.

Tuy nhiên, việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi không phải lúc nào cũng thuận lợi nếu doanh nghiệp thiếu minh bạch tài chính, thiếu kỹ năng quản trị hoặc chưa kịp thời cập nhật chính sách mới.

Như vậy, có thể thấy điểm nghẽn không hoàn toàn nằm ở chính sách, mà ở khả năng hấp thụ chính sách và năng lực nội tại của doanh nghiệp.

Thị trường nội địa: Dư địa còn lớn

Với quy mô hơn 100 triệu dân, tầng lớp trung lưu gia tăng, thị trường trong nước vẫn còn nhiều dư địa. Các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, trưng bày sản phẩm, kết nối cung cầu,... đang tạo điều kiện để hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để từ những mô hình điểm như HTX Phú Lương hay LadolVita có thể nhân rộng thành phong trào nâng cấp chất lượng, xây dựng thương hiệu trên diện rộng?

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam và Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), nhằm phối hợp truyền thông chính sách, phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch trên nền tảng số.

Làm thế nào để doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là ở khu vực nông thôn, không bị bỏ lại phía sau trong làn sóng chuyển đổi số? Và quan trọng hơn, làm thế nào để niềm tin “người Việt tin dùng hàng Việt” không chỉ là khẩu hiệu, mà trở thành lựa chọn bền vững dựa trên chất lượng, minh bạch và giá trị gia tăng thực sự?

Thúc đẩy thị trường nội địa không chỉ là kích cầu tiêu dùng ngắn hạn, mà cần một hệ sinh thái đồng bộ: Từ nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới quản trị, hỗ trợ tiếp cận vốn, đến hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng “cầm tay chỉ việc” đối với doanh nghiệp nhỏ.

Khi doanh nghiệp tự tin đổi mới, người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn và chính sách được triển khai hiệu quả, thị trường nội địa sẽ không chỉ là “bệ đỡ”, mà còn trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.

