Sôi động thị trường hàng hóa cuối năm

Đến thời điểm này, các nhà sản xuất, phân phối, kinh doanh bán lẻ trên địa bàn đã chuẩn bị hàng hóa “ tràn kệ” đảm bảo phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong mùa mua sắm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tự chọn... “tràn kệ” đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Đến thời điểm này, các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm, Tết đã tràn ngập trên kệ hàng của các siêu thị, trung tâm thương mại, của hàng kinh doanh bán lẻ. Cùng với lượng hàng dồi dào, nhiều sản phẩm mới, các siêu thị, cửa hàng kinh doanh còn “tung đòn” cạnh tranh bằng các chương trình giảm giá sâu, khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng đến tham quan, mua sắm.

Ông Trần Hoàng - Giám đốc Siêu thị Co.opmart Vĩnh Phúc (phường Vĩnh Phúc) chia sẻ: Để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, siêu thị đã chuẩn bị nguồn hàng lớn, tăng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, tập trung vào các mặt hàng nhu yếu phẩm và sản phẩm chủ lực như bánh kẹo, nước ngọt, dầu ăn, đường, sữa, thịt, rau, củ, quả...

Đồng thời, sắp xếp, bố trí lại không gian trưng bày tạo sự bắt mắt; phối hợp với các nhà sản xuất, phân phối triển khai nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá để kích cầu sức mua. Hiện siêu thị đang chạy một số chương trình khuyến mãi như đến Co.op chở Tết về; Giá sốc giảm tận gốc; cùng nhiều chương trình ưu đãi với các mặt hàng nước ngọt, cafe, rượu, bia, bánh kẹo... Bên cạnh đó, siêu thị đã nhập thêm nhiều mặt hàng mùa vụ, đặc sản các vùng miền để phục vụ tiêu dùng, thờ cúng, chơi Tết của người dân.

Qua nắm bắt thông tin tại một số cửa hàng, siêu thị điện máy trên địa bàn tỉnh được biết, thị trường điện máy cũng bắt đầu có xu hướng tăng. Theo các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện máy, nhu cầu mua sắm điện máy cuối năm luôn tăng từ 30-50% so với những tháng thông thường.

Để kích cầu mua sắm các đơn vị đã phối hợp với nhà sản xuất triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu. Các sản phẩm như tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, nồi cơm điện, bếp ga, laptop, điện thoại... là những mặt hàng được giảm giá nhiều nhất.

Cùng với các mặt hàng thiết yếu đang chạy đua nước rút để lên kệ phục vụ người tiêu dùng thì các mặt hàng, sản phẩm đặc sản truyền thống phục vụ Tết Nguyên đán cũng đang được các nhà sản xuất rục rịch cho ra lò.

Siêu thị Co.opmart Vĩnh Phúc (phường Vĩnh Phúc) chuẩn bị nguồn hàng dồi dào đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bà Dương Thị Kim Dung - Chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo Thanh Dung, phường Vĩnh Yên cho biết: Hằng năm cơ sở cung cấp từ 30-40 nghìn hộp mứt ra thị trường. Riêng phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, cơ sở đã rà soát, nắm bắt nhu cầu của thị trường, chuẩn bị nguyên vật liệu, tổ chức sản xuất từ rất sớm.

Tuy nhiên, hiện thị trường bánh kẹo nói chung và mứt Tết truyền thống khá đa dạng nên số lượng sản phẩm của đơn vị cũng bị hạn chế, ảnh hưởng. Để tồn tại và phát triển, ngoài việc tìm kiếm các nguồn nguyên liệu phù hợp, chất lượng, tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở còn đa dạng hóa, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm để chinh phục người tiêu dùng.

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị, phòng chuyên môn theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để triển khai phương án, biện pháp nhằm bình ổn thị trường khi cần thiết.

Được biết, Sở Công Thương cũng đang triển khai các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa; mở rộng mạng lưới phân phối, đặc biệt là khu vực nông thôn nhằm cung ứng tốt hàng hóa bình ổn nói chung và hàng Việt nói riêng cho người dân.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hành vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi gian lận thương mại khác... nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, công bằng.

Trần Tỉnh