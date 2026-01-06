Prime lấy thi đua khen thưởng là động lực phát triển

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, khí thế thi đua lao động sản xuất đã diễn ra sôi nổi, rộn ràng ở khắp các tổ, đội, phân xưởng, nhà máy của Tập đoàn Prime. Tất cả đều tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch được giao.

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của Tập đoàn Prime luôn được các cán bộ, công nhân và người lao động tích cực tham gia.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu, kế hoạch năm 2026 đề ra, Tập đoàn Prime đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua khen thưởng, tạo động lực phát triển.

Đồng chí Đặng Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Đối ngoại Tập đoàn Prime cho biết: "Với đặc thù là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gạch ốp lát, vật liệu xây dựng, năm 2026 Tập đoàn Prime tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua với mục tiêu “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn lao động”. Trong đó, trọng tâm là thi đua lao động giỏi, sáng kiến, sáng tạo, an toàn trong sản xuất, kinh doanh và đời sống; tác phong, tay nghề lao động; gìn giữ môi trường doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp..."

Để các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, hiệu quả, định kỳ hàng năm, giai đoạn, Công đoàn Prime, các công ty thành viên đều tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp để khắc phục; đồng thời tôn vinh các điển hình tiên tiến, tiêu biểu, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Một trong những phong trào thi đua sôi nổi tại Tập đoàn Prime là Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Từ năm 2021 đến nay, cán bộ, công nhân, người lao động của tập đoàn đã thực hiện gần 1.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong đó hàng trăm sáng kiến được áp dụng vào sản xuất. Nhờ đó đã giúp tiết kiệm nguyên vật liệu đầu vào và sức lao động trong quá trình sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm... làm lợi cho tập đoàn gần 5 tỷ đồng/năm.

Tại Tập đoàn Prime, các phong trào thi đua được gắn liền với Cuộc vận động "Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” và việc phòng, chống đấu tranh với các tệ nạn xã hội, nhờ đó công tác an toàn, an ninh nội bộ được giữ vững, tạo mối quan hệ mật thiết, tính hợp tác, trao đổi giữa tập đoàn, các công ty thành viên với chính quyền địa phương; đồng thời phát huy được tối đa nhân tố con người, huy động được vốn tri thức trong doanh nghiệp.

Tập đoàn Prime tạo việc làm ổn định cho hơn 3.200 lao động, thu nhập bình quân gần 12 triệu đồng/người/tháng.

Công tác thi đua khen thưởng được triển khai, thực hiện thường xuyên, kịp thời đã động viên khích lệ cán bộ, công nhân, người lao động tích cực, hăng say, sáng tạo trong lao động sản xuất, yên tâm, tin tưởng, gắn bó để xây dựng công ty, tập đoàn phát triển. Thời gian tới, tập đoàn tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng đa dạng, sáng tạo, kịp thời để mỗi cán bộ, công nhân, người lao động thực hiện đầy đủ và coi việc thực hiện, tham gia các phong trào thi đua vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi. Qua đó tạo động lực cho các công ty thành viên, cán bộ, công nhân viên, người lao động tích cực, hăng say thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Nhờ việc phát động các phong trào thi đua kịp thời, đúng thời điểm đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Prime. Minh chứng rõ nét nhất là sau 25 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Prime không ngừng lớn mạnh, trở thành nhà sản xuất gạch ceramic lớn nhất khu vực ASEAN và hàng đầu thế giới. Với 16 công ty thành viên, mỗi năm Tập đoàn Prime sản xuất và cung ứng ra thị trường trong và ngoài nước hàng trăm triệu m2 gạch ốp lát, tạo việc làm ổn định cho hơn 3.200 lao động, thu nhập bình quân gần 12 triệu đồng/người/tháng.

Với những thành tích đạt được trong sản xuất, kinh doanh và từ các phong trào thi đua, Tập đoàn Prime đã được Chủ tịch nước, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Huân chương, trong đó có các danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì; Doanh nghiệp vì người lao động; Doanh nghiệp phát triển bền vững; Hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền...

Trần Tỉnh