Trăn trở, vượt khó ở Lạc Lương

Lạc Lương – vùng đất khó nằm cách xa trung tâm tỉnh lỵ gần 160 km. Với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 98%, địa hình phức tạp nên đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn. Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Tuyến đường giao thông dẫn vào 5 xóm vùng sâu, vùng xa bị sạt lở nghiêm trọng sau cơn bão số 10 vừa qua

Gian nan vùng đất khó

Từ trung tâm xã Lạc Lương, tuyến đường dẫn vào các xóm vùng khó khăn bị sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua. Phía ta luy âm sụt lún, mặt đường bong tróc gây cản trở các phương tiện lưu thông trên tuyến. Đây cũng là tuyến đường huyết mạch kết nối vùng trung tâm xã với các xóm vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn khó khăn.

Do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã Lạc Lương có mưa to đến rất to kèm theo gió lớn. Những trận mưa kéo dài trong nhiều ngày đã gây ngập úng nhiều khu vực, các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng. Theo rà soát, toàn xã có 176 nhà dân bị ngập nước, 30 hộ dân bị sạt lở đất vào nhà, di dời 24 hộ gia đình với tổng số gần 100 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ đến nơi an toàn. Tổng thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn xã ước tính khoảng 9,5 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đặt biển báo nguy hiểm cảnh báo người và phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến

Ông Bùi Văn Xứng, xóm Thượng trăn trở: Tuyến đường giao thông kết nối với khu vực trung tâm xã xuất hiện nhiều điểm sụt lún nghiêm trọng, người dân chúng tôi luôn cảm thấy bất an bởi nguy cơ sạt trượt có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nằm ở phía đông nam của tỉnh, Lạc Lương là xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn. Xã có địa bàn rộng, địa hình nhiều đồi núi, dân cư phân tán. Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, nhiều tuyến đường đã xuống cấp, chưa được đầu tư khó cho việc đi lại, nhất là các xóm thuộc địa bàn xã Lạc Sỹ (cũ). Chính vì vậy, công tác quản lý, triển khai các nhiệm vụ xuống cơ sở còn nhiều khó khăn. Tại khu vực này có trên 500 hộ dân với 2.500 nhân khẩu. Với địa hình chủ yếu đồi núi cao hiểm trở, diện tích đất canh tác nông nghiệp chỉ có khoảng 70 ha, người dân phát triển kinh tế dựa vào trồng rừng với tổng số trên 2.500 ha.

Anh Bùi Văn Triều, Trưởng xóm Sào Vót cho biết: “Diện tích đất sản xuất nông nghiệp ít ỏi nên phần lớn người dân trên địa bàn xóm phải đi làm ăn xa tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận. Trồng rừng là mô hình kinh tế chủ lực, nhưng thời gian chăm sóc kéo dài nên thu nhập không ổn định. Từ thực tế đó, đời sống của đồng bào dân tộc Mường tại khu vực này còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn”.

Nỗ lực ổn định chính quyền địa phương 2 cấp

Theo Nghị quyết số 1676/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Thọ năm 2025, xã Lạc Lương được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã Lạc Lương, Lạc Sỹ, Đa Phúc và xã Bảo Hiệu. Theo đó toàn xã hiện có trên 5.700 hộ dân với khoảng 25.000 người phân bố tại 36 xóm, tỷ lệ DTTS chiếm 98,5%.

Khu tái định cư Sào Vót được đầu tư xây dựng nhằm ổn định chỗ ở cho trên 30 hộ dân bị ảnh hương thiên tai lịch sử năm 2017

Mô hình chính quyền 2 cấp tác động tích cực đến việc tinh giản bộ máy, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, hỗ trợ phát triển bền vững... Tuy nhiên khi triển khai cũng đối mặt nhiều thách thức. Theo đó, trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống các văn bản, hướng dẫn chưa đầy đủ, kịp thời, nhất là việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công dẫn đến công tác tổ chức, hoạt động của các đơn vị còn chậm, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo điều hành. Bên cạnh đó, khối lượng công việc sau sáp nhập lớn, cán bộ chuyên môn phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, năng lực một số cán bộ cũng còn hạn chế vì thế trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ có việc chưa kịp thời.

Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm là ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc. Cán bộ được sắp xếp phù hợp năng lực, sở trường, tinh gọn nhưng không giảm hiệu quả công việc. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, việc điều hành, chỉ đạo của chính quyền không bị gián đoạn. Công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm.

Từ thực tế đó, UBND xã đã trình HĐND xã thành lập các phòng chuyên môn thuộc UBND xã; ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; điều động, phân công công tác đối với công chức thuộc các cơ quan, đảm bảo yêu cầu, hiệu quả công việc. Ban hành quy chế làm việc và phân công công việc cho các đồng chí lãnh đạo UBND xã; các thành viên UBND xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kinh tế đồi rừng là mô hình mũi nhọn giúp người dân xã Lạc Lương cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống

Đồng chí Bùi Thị Bình, Bí thư Đảng ủy xã Lạc Lương cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ I, trọng tâm là phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Xã sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ sản xuất, an sinh xã hội, giảm nghèo; tăng cường công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch đất đai, xây dựng, làm nền tảng cho giai đoạn đầu tư công 2026–2030. Đồng thời, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và thúc đẩy số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Đức Anh