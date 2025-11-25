Tuyên truyền, đối thoại về chính sách thuế cho doanh nghiệp FDI

Sáng 25/11, tại Công ty Cổ phần Prime Group – Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và đối thoại nhằm giải đáp chính sách, thủ tục hành chính thuế cho các doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp thuộc huyện Bình Xuyên (cũ).

Nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp FDI được cán bộ Thuế tỉnh tuyên truyền, phổ biến một số chính sách thuế mới

Tại hội nghị, những người làm công tác kế toán tại các doanh nghiệp FDI được cán bộ Thuế tỉnh tuyên truyền, phổ biến một số chính sách thuế mới như: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025, Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2025, một số nghị định của Chính phủ quy định về thuế khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế thu nhập cá nhân, thu nộp thuế và quản lý, sử dụng hóa đơn chứng từ. Qua đó, giúp các doanh nghiệp FDI nắm bắt đầy đủ, kịp thời chính sách, thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi trong thực thi chính sách, pháp luật về thuế, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Tại hội nghị, cán bộ thuế đã nắm bắt và giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp FDI, thiết thực hỗ trợ người nộp thuế.

Thái Sơn