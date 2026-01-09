Minh Trung Việt Nam xuất khẩu lô hàng gần 50.000 sản phẩm sang Nhật Bản

Ngày 9/1, Tại Nhà máy Cháo Sen Bát Bảo Minh Trung - Khu công nghiệp Lương Sơn (xã Lương Sơn), Tập đoàn Minh Trung Việt Nam xuất khẩu lô hàng đầu năm 2026 sang thị trường Nhật Bản.

Xe vận chuyển sản phẩm cháo sen Bát Bảo lên chuyến xe xuất khẩu.

Lô hàng xuất khẩu có trọng lượng trên 40 tấn, tương đương gần 50.000 sản phẩm các loại bao gồm: Cháo sen bát bảo, sấu nguyên quả ướp đường, chè đỗ đen, chè nếp cẩm... Đây là những sản phẩm chủ lực được sản xuất trực tiếp tại Nhà máy Cháo sen bát bảo Minh Trung theo quy trình khép kín, ứng dụng công nghệ hiện đại 100% không chất bảo quản.

Để chinh phục thành công thị trường khó tính như Nhật Bản, các sản phẩm của Minh Trung đã đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm (ATVSTP), chứng nhận quản lý chất lượng ISO 22000:2018 và trải qua khâu giám định chất lượng khắt khe trước khi thông quan.

Việc tiếp cận thành công thị trường này không chỉ khẳng định uy tín thương hiệu mà còn góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt.

Các thùng hàng cháo sen được đóng theo tiêu chuẩn xuất khẩu, trên mỗi sản phẩm có dán tem phụ thể hiện tất cả nội dung về sản phẩm, đơn vị sản xuất và đơn vị nhập khẩu phân phối, được in bằng ngôn ngữ của nước nhập khẩu.

Đại diện Tập đoàn Minh Trung Việt Nam cho biết: Trong năm 2026, đơn vị đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu chiếm 30% tổng doanh số lĩnh vực thực phẩm của Tập đoàn; mở rộng thêm thị trường tại Úc và Hàn Quốc. Năm 2026, dự kiến đạt sản lượng xuất khẩu hơn 500 tấn cháo, chè các loại.

Để đáp ứng tiến độ đơn hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh, nhà máy đã chủ động tăng cường nhân lực, mở rộng phân xưởng sản xuất và tăng nguồn nguyên liệu dự trữ.

Tại thị trường trong nước, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, mở rộng hệ thống showroom và điểm bán.

Đại diện lãnh đạo Công ty kẹp chì niêm phong container hàng xuất khẩu.

Sự khởi đầu thuận lợi của đơn hàng đầu năm 2026 đã tạo động lực lao động hăng say cho toàn thể cán bộ, nhân viên nhà máy, mở ra kỳ vọng về một năm phát triển hanh thông và thịnh vượng cho doanh nghiệp Việt trong giai đoạn hội nhập mới.

Hồng Duyên