Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá vàng đồng loạt tăng trở lại, thương hiệu SJC giao dịch 158,3 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng 9/1 tăng từ 500.000-1.100.000 đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tăng gần mốc 4.500 USD/ounce, thương hiệu SJC hiện giao dịch ở ngưỡng 158,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đồng loạt tăng trở lại, thương hiệu SJC giao dịch 158,3 triệu đồng

Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý đang niêm yết từ 156,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Ảnh: Vietnam+

Mở cửa phiên sáng nay (9/1), giá vàng trong nước tiếp tục tăng trở lại sau khi giảm 700.000-900.000 đồng/lượng vào hôm trước, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng 2 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 156,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), Công ty Phú Quý giao dịch từ 155,8-158,3 triệu đồng/lượng tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với ngày 8/1.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 153,8-156,8 triệu đồng/lượng, đều tăng 500.000 đồng so với chốt phiên trước.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.4475 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Mức giá này tương đương khoảng 142,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,1 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.127 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày 8/1. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng tăng 2 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.053-26.383 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.068-26.383 đồng/USD (mua vào/bán ra)

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.083-26.383 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.070-26.383 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Nguồn Vietnam+


Nguồn Vietnam+

 Từ khóa: Triệu Giao dịch Bảo Tín Minh Châu Thương hiệu Giá vàng thế giới Công ty Ngân hàng thương mại Tỷ giá usd Ngân hàng nhà nước Thông báo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Halal - Thị trường tiềm năng cho chè Phú Thọ

Halal - Thị trường tiềm năng cho chè Phú Thọ
2026-01-09 07:16:00

baophutho.vn Thị trường Halal là cơ hội lớn cho chè Việt Nam, đòi hỏi đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nguồn gốc, chế biến và đóng gói, nhưng mang lại...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long