Giá vàng đồng loạt tăng trở lại, thương hiệu SJC giao dịch 158,3 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng 9/1 tăng từ 500.000-1.100.000 đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tăng gần mốc 4.500 USD/ounce, thương hiệu SJC hiện giao dịch ở ngưỡng 158,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý đang niêm yết từ 156,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Ảnh: Vietnam+

Mở cửa phiên sáng nay (9/1), giá vàng trong nước tiếp tục tăng trở lại sau khi giảm 700.000-900.000 đồng/lượng vào hôm trước, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng 2 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 156,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), Công ty Phú Quý giao dịch từ 155,8-158,3 triệu đồng/lượng tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với ngày 8/1.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 153,8-156,8 triệu đồng/lượng, đều tăng 500.000 đồng so với chốt phiên trước.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.4475 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Mức giá này tương đương khoảng 142,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,1 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.127 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày 8/1. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng tăng 2 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.053-26.383 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.068-26.383 đồng/USD (mua vào/bán ra)

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.083-26.383 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.070-26.383 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Nguồn Vietnam+