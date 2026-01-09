Tăng tốc sản xuất từ đầu năm, doanh nghiệp chủ động nắm cơ hội

Bước vào năm mới 2026, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang quyết liệt hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bằng tinh thần chủ động tăng tốc ngay từ những ngày đầu. Việc tổ chức sản xuất hiệu quả ngay từ đầu năm không chỉ là yêu cầu để hoàn thành kế hoạch đề ra, mà còn là thước đo năng lực thích ứng và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp trước những biến động khó lường của thị trường.

Công ty cổ phần Tasa Group (Khu công nghiệp Thụy Vân) tự động hóa một số khâu trong dây chuyền sản xuất, giúp nâng cao năng suất lao động.

Quý I là thời điểm quyết định để doanh nghiệp duy trì chuỗi sản xuất liên tục và tận dụng các cơ hội thị trường mới. Chủ động triển khai đơn hàng từ sớm giúp duy trì đà sản xuất liên tục và tạo nền tảng cho cả năm. Ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, không khí lao động những ngày làm việc đầu tiên của năm 2026 diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng rà soát lại kế hoạch, xây dựng phương án điều hành sát thực tế, tối ưu hóa dây chuyền công nghệ và bố trí nguồn nhân lực hợp lý. Việc vào guồng sớm không chỉ giúp duy trì nhịp sản xuất ổn định mà còn góp phần kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu suất và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành.

Tinh thần chủ động đó được xem là “chìa khóa” then chốt để các doanh nghiệp khai thác tối đa công suất, đáp ứng tiến độ các đơn hàng đã ký kết, đồng thời tạo dư địa linh hoạt khi thị trường có những biến động bất ngờ. Đặc biệt, với các doanh nghiệp xuất khẩu, việc giữ được nhịp sản xuất ổn định ngay từ đầu năm còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố uy tín với đối tác, duy trì chuỗi đơn hàng dài hạn.

Tại Công ty cổ phần May và Xuất khẩu lao động Phú Thọ (phường Việt Trì), mỗi năm doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 85.000 sản phẩm may mặc sang thị trường Cộng hòa Séc, tạo việc làm thường xuyên cho 150 lao động. Trong bối cảnh ngành may mặc tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh lớn, doanh nghiệp từng bước điều chỉnh chiến lược sản xuất theo hướng linh hoạt hơn, phù hợp với yêu cầu của thị trường. Ông Lê Đình Khánh - Chủ tịch Công đoàn, Thành viên Hội đồng quản trị công ty cho biết: “Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng từ 10-15% so với năm trước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngay trong quý I, công ty tập trung hoàn thành các đơn hàng hiện có, tìm kiếm các đơn hàng mới. Song song với đó, doanh nghiệp chú trọng ổn định tâm lý người lao động, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao tay nghề, coi đây là yếu tố cốt lõi để bảo đảm năng suất và chất lượng sản phẩm”.

Cùng với ngành may mặc, lĩnh vực vật liệu xây dựng cũng đang cho thấy sự nhạy bén trong việc điều chỉnh chiến lược sản xuất để thích ứng với nhu cầu thị trường. Tại Công ty cổ phần Tasa Group (Khu công nghiệp Thụy Vân) - đơn vị có sản lượng trung bình khoảng 20 triệu m2 gạch mỗi năm, chiến lược phát triển sản xuất được triển khai theo hướng kết hợp hài hòa giữa đầu tư công nghệ, đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo bà Tạ Thị Minh Thu, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính công ty, năm 2026, doanh nghiệp xác định tiếp tục tập trung nguồn lực cho đổi mới công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Trọng tâm là áp dụng công nghệ xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và từng bước giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm việc làm và thu nhập cho hơn 1.000 lao động. Doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu, kế hoạch tiêu thụ và phương án thị trường nhằm bảo đảm tiến độ đơn hàng và hiệu quả sản xuất. Song song với đó, công ty tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng truyền thống và mở rộng tìm kiếm thị trường mới, phù hợp với năng lực sản xuất hiện có.

Bên cạnh các giải pháp về kỹ thuật và thị trường, việc khơi dậy nội lực thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất cũng đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Các phong trào thi đua gắn với sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, bảo đảm an toàn lao động được triển khai đồng bộ, góp phần tạo động lực làm việc tích cực trong doanh nghiệp. Khi mỗi người lao động nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong mục tiêu chung, sức mạnh tổng hợp sẽ được phát huy, tạo nền tảng cho tăng trưởng ổn định và bền vững.

Khí thế tăng tốc từ những ngày đầu năm là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và tâm thế sẵn sàng bứt phá của cộng đồng doanh nghiệp. Những bước chuẩn bị chủ động mang lại hiệu quả trực tiếp về sản lượng, doanh thu, đồng thời tạo dư địa để doanh nghiệp biến thách thức thành cơ hội phát triển. Qua đó, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguyễn Huế