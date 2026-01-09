Năm 2025, Viettel đạt doanh thu kỷ lục hơn 220 nghìn tỷ đồng

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức hội nghị quân chính, tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tăng trưởng bứt phá, kinh doanh hiệu quả.

Tiên phong phát triển hạ tầng số và hạ tầng logistics Quốc gia.

Năm 2025, Viettel đạt doanh thu hợp nhất 220,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 56,8 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 40,9 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu tại các thị trường nước ngoài tăng 23,9% - mức cao nhất trong 9 năm qua, với 7/10 thị trường Viettel đang đầu tư giữ vị trí nhà mạng số 1.

Làm chủ công nghệ lõi.

Cùng với kết quả kinh doanh, Viettel tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt trong phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Năm qua, Tập đoàn đã sản xuất, đưa vào trang bị nhiều sản phẩm công nghệ cao phục vụ quốc phòng; công bố 406 bài báo khoa học quốc tế, sở hữu 216 bằng sáng chế trong và ngoài nước.

Trên lĩnh vực hạ tầng số, Viettel hoàn thành xây dựng khoảng 30.000 trạm 5G, hình thành mạng 5G lớn nhất Việt Nam; đồng thời khởi công các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, tham gia phát triển hạ tầng logistics và các nền tảng chuyển đổi số trọng yếu phục vụ cơ quan Đảng, Quốc hội và mô hình chính quyền hai cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel nhấn mạnh: Năm 2026 là năm chuyển mạnh từ định hướng sang hành động, với phương châm “Chủ động hơn - Thần tốc hơn - Táo bạo hơn - Hiệu quả hơn”, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu vào năm 2030.

Khánh Thy - Ngọc Quỳnh