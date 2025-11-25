Giá cả thị trường ngày 25 / 11/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Má đùi gà cắt sẵn
75.000 đồng/kg
2
Sụn ức gà CP 500g
67.500 đồng/khay
3
Gầu bò Argentina 300g
89.000 đồng/khay
4
Trai sông
24.900 đồng/kg
5
Cải thảo Đà Lạt
15.000 đồng/kg
6
Bí đao
12. 000 đồng/kg
7
Bầu
18.900 đồng/kg
8
Bắp cải
12.900 đồng/kg
9
Xà lách thuỷ tinh 200g
16.000 đồng/ túi
10
Tương ớt Sempio 500g
58.000đồng/ hộp
11
Mắm cà pháo Sông Hương 390g
36.000 đồng/hũ
12
Bún tươi Tú Linh 500g
9.000 đồng/ túi
13
Gạo thơm lài 5kg
90.000 đồng/ túi
14
Gạo nếp nương Điện Biên 1kg
44.000 đồng/ túi
Đoàn Kết
Giá cả thị trường ngày 24 / 11/2025
Giá cả thị trường ngày 21 / 1 1/2025
Giá cả thị trường ngày 20/11/2025
Giá cả thị trường ngày 19/11/2025
Giá cả thị trường ngày 18/11/2025
Giá cả thị trường ngày 17/11/2025
Giá cả thị trường ngày 16/11/2025