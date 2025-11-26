Khẳng định niềm tin từ sản xuất cam hữu cơ, an toàn

Cuối tháng 11, vùng cam Cao Phong rộn ràng bước vào chính vụ thu hoạch. Các HTX, nhà vườn sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGAP, Halal, hữu cơ phấn khởi, tự tin chuyển những thùng cam vàng óng tới đối tác, khách hàng cả nước. Những trái cam kết tinh từ khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù cùng phương pháp canh tác an toàn được người tiêu dùng đón nhận.

Sản phẩm cam của HTX 3T Farm đạt chứng nhận Halal.

Trung tuần tháng 11, niềm vui lớn đến với HTX 3T Nông sản Cao Phong (3T Farm) khi sản phẩm cam của HTX đạt chứng nhận Halal theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của HVN và OIC/SMIIC, trở thành đơn vị trồng cam đầu tiên của tỉnh sở hữu chứng nhận uy tín này. Đây là cột mốc quan trọng khẳng định chất lượng sản phẩm của HTX hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn Halal quốc tế, mở ra cơ hội vươn xa trên thị trường toàn cầu. Sản phẩm của HTX còn đạt các chứng nhận ISO 22000:2018, Eurofins, kiểm nghiệm hơn 900 chỉ tiêu an toàn và dinh dưỡng đầy đủ.

Để có được sự ghi nhận đó là hành trình bền bỉ của HTX, nhất là vai trò của Giám đốc Vũ Thị Lệ Thuỷ. Với phương châm vì môi trường sống xanh, phát triển bền vững, hơn 20ha cam của HTX đều được sản xuất theo phương pháp hữu cơ.

Chị Vũ Thị Lệ Thủy (bên phải) và thành viên HTX 3T Farm luôn kiên định sản xuất cam sạch, hữu cơ.

Giám đốc HTX 3T Farm Vũ Thị Lệ Thuỷ chia sẻ: “3T Farm luôn kiên định hướng đi nông sản sạch, với phương châm làm thật và minh bạch. HTX không chạy theo số lượng, diện tích mà tập trung vào chất lượng. Chỉ khi dám đi đúng hướng mới có cơ hội đứng vững đối với một HTX nhỏ, vốn ít. Chứng nhận là dấu mốc quan trọng khẳng định chất lượng sản phẩm của HTX, đồng thời chứng minh nông sản địa phương hoàn toàn có thể đạt tiêu chuẩn khắt khe của thế giới nếu làm đúng, làm từ tâm.”

Chính bởi sản xuất an toàn, vườn cam của HTX 3T Farm thường xuyên đón khách tham quan, trải nghiệm cắt cam tại vườn. Nhiều người tiêu dùng sẵn sàng mua cam sạch với giá cao hơn mức trung bình của thị trường, bởi chất lượng và độ an toàn đã được khẳng định.

Cùng với 3T Farm, nhiều nhà vườn tại xã Cao Phong và vùng trồng cam huyện Cao Phong cũ thay đổi tư duy, sản xuất theo hướng hữu cơ, tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Tất cả đều hướng tới tạo ra sản phẩm an toàn, nâng cao giá trị, giữ thương hiệu cam Cao Phong.

Vườn cam Vita Garden đón khách tham quan, trải nghiệm hái cam tại vườn.

Vườn cam Vita Garden 3ha, gồm cam lòng vàng và cam Canh của anh Nguyễn Anh Tuân ở xóm Vỏ, xã Cao Phong nằm trên một quả đồi cao. Từ đỉnh đồi lộng gió có thể bao quát cả vùng cam bát ngát. Năm nay, thời tiết mưa kéo dài, việc chăm sóc cam đối với nhà vườn gặp nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực không mệt mỏi đã đến ngày thu trái ngọt.

Chủ vườn cam Vita Garden tự ủ xạ khuẩn Streptomyces để chăm sóc cây cam.

Gia đình anh Tuân bỏ phố về Cao Phong trồng cam, sống trong căn nhà nhỏ ngay tại vườn. Anh sản xuất theo hướng hữu cơ, nói không với thuốc hoá học. Anh Tuân cho biết: “Nhà vườn sử dụng đa dạng chế phẩm vi sinh, đặc biệt là tự nghiên cứu, nhân nuôi, phân lập và ứng dụng các chủng như: Bacillus subtilis, Bacillus Linchenfomic, xạ khuẩn Streptomyces...

Việc sử dụng được quản lý sát sao theo thời tiết, sinh trưởng của cây và mức độ sâu bệnh. Quá trình này mất nhiều thời gian, công sức nhưng mang lại hiệu quả lâu dài và an toàn. Dinh dưỡng cho quả được bổ sung từ phân hữu cơ và các nguyên liệu ủ truyền thống như cá, chuối chín, đậu tương... Cam của vườn đã được kiểm nghiệm và đạt chỉ tiêu khắt khe của Eurofins.

Từ các nhà vườn, HTX đến doanh nghiệp ở Cao Phong đang nắm bắt, thay đổi tư duy và sản xuất theo xu hướng phát triển tất yếu của nền nông nghiệp xanh, hữu cơ. Với khoảng 170ha cam, quýt đang cho thu hoạch, Công ty TNHH MTV Cao Phong Hòa Bình với 1.600 hộ nhận khoán đều tuân thủ quy trình VietGAP.

Những quả cam Cao Phong chín vàng, an toàn chờ thu hái.

Vùng huyện Cao Phong cũ có khoảng 1.700 ha cam, quýt. Trong đó, riêng xã Cao Phong là vùng lõi với gần 500ha, diện tích đang cho thu hoạch 186,61ha, sản lượng khoảng 3.300 tấn. Giá cam ổn định, trung bình 45.000 - 60.000 đồng/kg cam Canh và 25.000 - 30.000 đồng/kg cam lòng vàng.

Xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án tái canh cây có múi nhằm giữ vững thương hiệu cam. Đặc biệt là tích cực chuẩn bị cho Lễ hội cam Cao Phong năm 2025 kết hợp Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm quảng bá rộng rãi nông sản địa phương.

Mùa cam chín rộn ràng trên những triền đồi, sạp hàng vàng óng dọc quốc lộ 6 và những thùng cam có tem, nhãn rõ ràng minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của người trồng cam. Với tư tuy và hướng đi đúng của những đơn vị, nhà vườn tiên phong, hy vọng sẽ lan toả khắp vùng để thương hiệu cam Cao Phong tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn xa.

Cẩm Lệ