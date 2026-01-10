Đánh giá, phân hạng 46 sản phẩm OCOP

Ngày 10/1, tại Hợp tác xã Nấm Tam Đảo, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2025 (đợt 2).

Đồng chí Nguyễn Văn Quân – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh kết luận hội nghị.

Đến hết năm 2025, Chi cục Phát triển nông thôn – Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được văn bản đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của 16 xã, phường với 56 sản phẩm của 26 chủ thể thuộc các nhóm: Thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Trong đó, 43 sản phẩm đánh giá mới, 3 sản phẩm nâng hạng và 10 sản phẩm đánh giá lại. Qua thẩm định, 46/56 sản phẩm có hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện đánh giá.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá, hồ sơ sản phẩm tham gia phân hạng OCOP cấp tỉnh năm 2025 đáp ứng được các yêu cầu như: Có báo cáo đánh giá vùng nguyên liệu, tình hình lao động, nguồn gốc ý tưởng, bản sắc, trí tuệ địa phương. Các chủ thể tham gia đã hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm theo quy định. Đồng thời, đã quan tâm đến công tác phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; nhiều chủ thể có website gắn với câu chuyện sản phẩm. Đặc biệt, các sản phẩm đạt được những chỉ tiêu trong bộ tiêu chí về cảm quan như: Mùi, vị, màu sắc, mẫu mã, kích thước sản phẩm và đều là những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, đại diện cho văn hóa, tập quán, thế mạnh của mỗi địa phương.

Các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng, thôn Đồng Mận, xã Tam Dương.

Riêng khu vực Vĩnh Phúc có 33 sản phẩm của 13 chủ thể được lựa chọn để đề nghị đánh giá, phân hạng. Tiêu biểu như: Hợp tác xã nấm Tam Đảo có 4 sản phẩm được đánh giá, gồm: 3 sản phẩm đề xuất nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao là Đông trùng hạ thảo Tam Đảo ký chủ nhộng trường thọ; Trà Đông trùng hạ thảo hồng chi Tam Đảo; Mật ong Đông trùng hạ thảo và 1 sản phẩm đề nghị được công nhận lại 4 sao là Đông trùng hạ thảo Tam Đảo sấy thăng hoa. Công ty TNHH Thương mại sản xuất Hải Minh Anh có sản phẩm rượu Tam Đảo – nếp men lá 26vol đề nghị được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao...

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực và tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các chủ thể để tạo ra các sản phẩm đặc trưng, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí bắt buộc theo quy định. Các đại biểu đề nghị các chủ thể tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm và có cam kết giữ được chất lượng sản phẩm; bổ sung thêm tem, nhãn mác sản phẩm, hồ sơ chất lượng kiểm nghiệm bao bì. Chú trọng việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, các hồ sơ minh chứng áp dụng các quy trình, công nghệ sản xuất tiên tiến...

Sau khi nghe các chủ thể giải trình các nội dung, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đã phân tích, chấm điểm, biểu quyết xếp loại và công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2025 (đợt 2) đối với 46/46 sản phẩm và sẽ tổng hợp báo cáo, trình các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận sản phẩm OCOP mới hoặc ra quyết định công nhận lại sản phẩm OCOP.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị cơ quan thường trực Hội đồng cùng các địa phương và chủ thể khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. UBND các xã, phường quán triệt sâu rộng ý nghĩa Chương trình OCOP để thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất của người dân. Đồng thời, tiếp tục rà soát, lựa chọn sản phẩm chủ lực, tiềm năng để hỗ trợ chủ thể hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá năm 2026. Các chủ thể tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ, khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng sản phẩm để vươn xa hơn tới các thị trường trong và ngoài nước.

Hiện nay, Phú Thọ có 609 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao trở lên, trong đó 6 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia. Thành tựu này không chỉ nâng cao giá trị hàng hóa mà còn tạo sinh kế bền vững cho hơn 5.000 lao động nông thôn, chuyển đổi tư duy sản xuất từ truyền thống sang hàng hóa chất lượng cao. Việc đẩy mạnh Chương trình OCOP giúp tỉnh nâng tầm giá trị nông sản và xây dựng thương hiệu địa phương bền vững.

