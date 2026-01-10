Phát triển rau màu thành cây trồng chủ lực

Những năm gần đây, xã Liên Minh khai thác hiệu quả lợi thế đất bãi ven sông, đất màu và kinh nghiệm sản xuất lâu đời của người dân để phát triển các cây trồng chủ lực, trong đó rau màu được xác định là hướng đi trọng tâm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Từ những chân ruộng trũng, đất bãi trước đây chỉ canh tác lúa một vụ hoặc bỏ hoang, đến nay nhiều vùng sản xuất rau màu tập trung đã hình thành, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Vùng sản xuất rau màu tập trung ở xã Liên Minh được gieo trồng luân phiên quanh năm, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Liên Minh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây rau màu với quỹ đất canh tác tương đối lớn, tầng đất canh tác dày, nguồn nước tưới dồi dào. Người dân trong xã có truyền thống trồng rau màu lâu năm, cần cù, chịu khó học hỏi, mạnh dạn đưa giống mới, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Nhận rõ lợi thế này, cấp ủy, chính quyền xã định hướng cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm dần diện tích cây trồng kém hiệu quả, tăng diện tích các loại rau màu có giá trị kinh tế cao như: rau cải các loại, dưa chuột, cà chua, bí xanh, bắp cải, su hào, hành, tỏi... phù hợp từng mùa vụ.

Hiện nay, toàn xã duy trì 80ha rau màu gieo trồng luân phiên quanh năm, tập trung chủ yếu tại các khu đồng thuận lợi về giao thông, thủy lợi. Nhiều hộ đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang canh tác tập trung, áp dụng quy trình chăm sóc đồng bộ, sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Nhờ đó, rau màu Liên Minh không chỉ tiêu thụ tốt trong địa bàn mà còn được các thương lái thu mua đưa đi nhiều địa phương lân cận.

Gia đình ông Vũ Văn Thịnh - hộ trồng rau lâu năm ở khu 4 Đỗ Xuyên là điển hình trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trước đây, gia đình ông trồng các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế không cao. Từ khi mạnh dạn chuyển hơn 2 sào đất sang trồng rau các loại, dưa chuột và cà chua theo từng vụ, kinh tế gia đình có bước cải thiện rõ rệt.

Ông Thịnh chia sẻ: Trồng rau tuy vất vả hơn các loại cây trồng khác, nhưng bù lại quay vòng nhanh, thu hoạch liên tục. Bình quân mỗi năm, gia đình tôi làm 3 - 4 vụ rau, trừ chi phí thu về trên 120 triệu đồng. Quan trọng là phải nắm chắc kỹ thuật, làm đúng thời vụ, chú trọng an toàn chất lượng để giữ uy tín với thương lái.

Không chỉ các hộ sản xuất quy mô vừa và nhỏ, tại Liên Minh đã xuất hiện những mô hình trồng rau tập trung diện tích lớn, như Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Đỗ Xuyên. Với phương châm sản xuất rau, quả an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, đặc biệt thực hiện việc lựa chọn cung ứng vật tư đầu vào, quản lý tốt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, do đó các sản phẩm của hợp tác xã được đánh giá chất lượng tốt, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng.

Song song với cây rau màu, xã duy trì và phát triển một số cây trồng khác như lúa chất lượng cao, ngô... nhằm đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ, tận dụng tối đa quỹ đất canh tác.

Người dân xã Liên Minh chăm sóc rau màu theo hướng an toàn, chú trọng chất lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, xã Liên Minh phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây rau màu. Khuyến khích người dân sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao; hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, từng bước hình thành thói quen sản xuất theo quy trình. Công tác đầu tư, nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng, giao thông phục vụ sản xuất được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng diện tích và tiêu thụ nông sản.

Theo đồng chí Trần Thị Quyên - Phó Chủ tịch UBND xã, phát triển cây rau màu là hướng đi phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của địa phương. Xã xác định rau màu là cây trồng chủ lực, có khả năng mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Thời gian tới, xã tiếp tục vận động người dân mở rộng diện tích rau màu, khuyến khích trồng các loại cây như cà chua ghép, dưa chuột, ớt ngọt xuất khẩu; phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường, giúp nông dân yên tâm sản xuất.

Nhờ phát triển mạnh cây rau màu, đời sống người dân Liên Minh ngày càng được nâng lên. Nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên khá giả, có điều kiện đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất. Thu nhập từ rau màu cũng tạo việc làm thường xuyên cho lao động tại chỗ, nhất là phụ nữ và người cao tuổi, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,19%.

Hoàng Hương