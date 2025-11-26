Kinh tế
Giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách

Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký ban hành Quyết định số 2553/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH triển khai, nhằm tăng cường hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế và khu vực khó khăn.

Giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách

Cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Tường tích cực tuyên truyền, tư vấn chương trình giảm lãi suất cho vay đến các nhóm đối tượng yếu thế và khu vực khó khăn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam về triển khai Quyết định số 2553/QĐ-TTg, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng chỉ đạo hệ thống các Phòng giao dịch NHCSXH trên địa bàn căn cứ các quy định của Quyết định triển khai điều chỉnh giảm lãi suất cho vay một số chương trình TDCS đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Cụ thể, lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và chương trình cho vay học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg được điều chỉnh giảm từ 6,6%/năm (tương đương 0,55%/tháng) xuống còn 6,24%/năm (0,52%/tháng).

Lãi suất cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại khu vực khó khăn, giảm từ 9,0%/năm (tương đương 0,75%/tháng) xuống còn 7,8%/năm (tương đương 0,65%/tháng).

Lãi suất cho vay cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được điều chỉnh giảm từ 9,0%/năm (tương đương 0,75%/tháng) xuống 8,4%/năm (tương đương 0,70%/tháng).

Mức lãi suất mới được áp dụng từ ngày 1/12/2025 đối với các khoản vay còn dư nợ tại NHCSXH.

Phương Thảo


Phương Thảo

