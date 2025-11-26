Giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách

{title}
{publish}
{head}
Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký ban hành Quyết định số 2553/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH triển khai, nhằm tăng cường hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế và khu vực khó khăn.
Cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Tường tích cực tuyên truyền, tư vấn chương trình giảm lãi suất cho vay đến các nhóm đối tượng yếu thế và khu vực khó khăn.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam về triển khai Quyết định số 2553/QĐ-TTg, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng chỉ đạo hệ thống các Phòng giao dịch NHCSXH trên địa bàn căn cứ các quy định của Quyết định triển khai điều chỉnh giảm lãi suất cho vay một số chương trình TDCS đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.
Cụ thể, lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và chương trình cho vay học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg được điều chỉnh giảm từ 6,6%/năm (tương đương 0,55%/tháng) xuống còn 6,24%/năm (0,52%/tháng).
Lãi suất cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại khu vực khó khăn, giảm từ 9,0%/năm (tương đương 0,75%/tháng) xuống còn 7,8%/năm (tương đương 0,65%/tháng).
Lãi suất cho vay cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được điều chỉnh giảm từ 9,0%/năm (tương đương 0,75%/tháng) xuống 8,4%/năm (tương đương 0,70%/tháng).
Mức lãi suất mới được áp dụng từ ngày 1/12/2025 đối với các khoản vay còn dư nợ tại NHCSXH.
Phương Thảo
baophutho.vn Từ những đường ống nhỏ bé len dưới lòng đất Việt Trì đầu những năm 2000, đến mạng lưới cấp nước hiện đại vươn khắp các đô thị, khu công nghiệp...
baophutho.vn Cuối tháng 11, vùng cam Cao Phong rộn ràng bước vào chính vụ thu hoạch. Các HTX, nhà vườn sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGAP, Halal, hữu cơ...
baophutho.vn Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do (FTA), tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về...
Về triển vọng của thị trường “vàng đen,” ngày càng nhiều chuyên gia đồng thuận dự báo rằng tăng trưởng nguồn cung dầu thô trong năm 2026 sẽ vượt quá mức tăng của nhu cầu.
Giá cả thị trường ngày 25 / 11/2025
baophutho.vn Khác với vẻ yên ả thường thấy của một bản làng miền đồi, các khu: Việt Hùng 1, 2, 3 của xã Tây Cốc những năm gần đây trở thành vùng sản xuất...
baophutho.vn Sáng 25/11, tại Công ty Cổ phần Prime Group – Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và đối thoại nhằm...