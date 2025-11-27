Tận dụng nguồn lực lao động hậu xuất khẩu ở Phú Thọ

Nhiều năm qua, xuất khẩu lao động đã trở thành hướng đi quan trọng giúp hàng nghìn lao động Phú Thọ cải thiện thu nhập, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ tay nghề. Mỗi lao động trở về sau khi hoàn thành hợp đồng lao động ở nước ngoài đều mang theo ngoại ngữ, tác phong công nghiệp, kỹ năng làm việc hiện đại mà thị trường lao động trong nước rất cần. Do đó, tỉnh Phú Thọ tăng cường nhiều biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho nguồn nhân lực này tìm kiếm việc làm tại địa phương.

Khó khăn lớn nhất mà lao động hồi hương phải đối diện chính là việc tìm được công việc phù hợp với năng lực, kỳ vọng và mức thu nhập đã quen thuộc khi làm việc trong môi trường quốc tế. Sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài, nhất là tại các thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc... đa phần người lao động đã hình thành thói quen với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt. Khi trở về nước, dù có ngoại ngữ và kinh nghiệm, họ thường chỉ được tuyển dụng ở vị trí công nhân, mức lương dao động từ 9 - 12 triệu đồng/tháng, thấp hơn rất nhiều so với thu nhập từng có trước đó. Khoảng cách này khiến nhiều lao động rơi vào trạng thái hụt hẫng, không ít người sau vài tháng tìm việc nhưng không đạt kỳ vọng đã tính đến chuyện tiếp tục đăng ký đi xuất khẩu lần nữa.

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tăng cường kết nối, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động

Trở về nước sau 3 năm đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, anh Lê Xuân Lương, xã Tam Sơn mong muốn tìm kiếm việc làm ở trong nước để được gần gia đình. Tuy nhiên, với kinh nghiệm 3 năm làm việc ở nước ngoài và vốn ngoại ngữ khá tốt nhưng suốt nhiều tháng qua anh vẫn chưa tìm được công việc ưng ý. Anh Lương chia sẻ: Làm việc ở Nhật Bản, sau khi trừ các chi phí, mỗi tháng tôi có thể gửi về cho gia đình 25 - 30 triệu đồng. Tuy nhiên, về nước làm việc, dù có vốn ngoại ngữ và kỹ năng nhưng tôi chỉ được tuyển dụng vào vị trí công nhân với mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng. Có lẽ sắp tới tôi sẽ tiếp tục đăng ký sang Nhật Bản làm việc.

Nhận diện rõ vấn đề, những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ lao động sau khi xuất khẩu trở về nước tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống và phát huy thế mạnh của mình. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đóng vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn, kết nối và đồng hành cùng người lao động. Trong nhiều năm, trung tâm đã xây dựng quy trình theo dõi từ khi người lao động còn làm việc ở nước ngoài cho đến lúc về nước. Việc liên tục giữ liên hệ giúp cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, nguyện vọng, đồng thời kịp thời tư vấn ngay khi hợp đồng lao động kết thúc.

Những lao động mong muốn tiếp tục đi làm việc ở nước ngoài sẽ được tư vấn thủ tục để chọn lựa thị trường phù hợp. Đối vối người có nhu cầu làm việc trong nước được kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhờ vào lợi thế về kinh nghiệm và ngoại ngữ, nhiều lao động đã được tuyển dụng vào vị trí quản lý tổ, phiên dịch viên hoặc tổ trưởng sản xuất với mức thu nhập khá. Tuy nhiên, số lao động được hỗ trợ mới chỉ tập trung vào nhóm đi thông qua kênh của Trung tâm, chiếm khoảng 20% tổng lượng lao động xuất khẩu hằng năm. Phần lớn lao động đi qua các kênh môi giới khác không được cập nhật thông tin, dẫn đến khó khăn trong việc hỗ trợ toàn diện.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên các cở sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, lực lượng lao động hậu xuất khẩu thực chất đang là “tài sản quý” mà Phú Thọ hoàn toàn có thể tận dụng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Với lợi thế về ngoại ngữ, kỹ năng làm việc, hiểu biết về công nghệ, sự kỷ luật và tác phong quốc tế, họ có khả năng đáp ứng nhanh các yêu cầu của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo, dịch vụ kỹ thuật, thương mại quốc tế hoặc hỗ trợ doanh nghiệp FDI trong hoạt động sản xuất và truyền thông nội bộ. Nếu được định hướng và sử dụng hiệu quả, đây sẽ là lực lượng nòng cốt giúp tỉnh nâng cao chất lượng lao động, thu hút đầu tư và rút ngắn khoảng cách với các địa phương có công nghiệp phát triển mạnh hơn.

Để tận dụng tốt nguồn lực này, thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về lao động đang làm việc ở nước ngoài và lao động đã về nước, bất kể họ đi theo kênh nào. Việc nắm rõ thông tin sẽ tạo điều kiện cho cơ quan quản lý chủ động kết nối, tư vấn và hỗ trợ đúng thời điểm. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường phối hợp giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp FDI và các khu công nghiệp để mở rộng kênh tuyển dụng, tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành riêng cho lao động hậu xuất khẩu.

Về phía người lao động, việc chủ động trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng mềm, hiểu biết về công nghệ và kỹ năng quản lý trong quá trình làm việc ở nước ngoài là hết sức quan trọng. Đây là hành trang giúp họ không chỉ nâng cao cơ hội nghề nghiệp khi về nước mà còn có thể tiếp cận các vị trí tốt hơn trong doanh nghiệp. Đồng thời, người lao động cần cập nhật thông tin thị trường lao động trong nước, tránh phụ thuộc vào mức thu nhập ở nước ngoài mà bỏ lỡ những cơ hội phát triển bền vững tại quê hương.

Lê Minh