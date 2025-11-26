Tổng duyệt chương trình Hội thảo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ

Sáng 26/11, tại Trường Đại học Hùng Vương, Ban Tổ chức Hội thảo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ và Ngày hội việc làm năm 2025 đã tiến hành tổng duyệt chương trình, rà soát tiến độ chuẩn bị các nội dung sự kiện.

Các thành viên Ban tổ chức xem Tổng duyệt sự kiện Hội thảo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ.

Hội thảo phát triển nguồn nhân lực dự kiến khai mạc vào 8h25’ – 8h35’ sáng 28/11 tại Trường Đại học Hùng Vương. Đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc. Tiếp đó, đại biểu nghe báo cáo đề dẫn “Hội thảo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới” và trình chiếu phóng sự “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới”. Trong khuôn khổ hội thảo, đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp phát triển nguồn nhân lực; ra mắt App – Website: Việc làm Phú Thọ; tham quan các gian hàng việc làm; ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng về đào tạo nghề, tuyển dụng, cung ứng lao động.

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội thảo sẽ diễn ra trong 12 phát với nhiều tiết mục đặc sắc

Cũng tại không gian Trường Đại học Hùng Vương diễn ra Ngày hội việc làm với sự tham gia của 1.200 sinh viên, người lao động. Chương trình gồm các nội dung: Tư vấn, giới thiệu việc làm, hướng dẫn học sinh, sinh viên, người lao động tham gia tìm hiểu tại các gian hàng; tọa đàm đào tạo lao động chất lượng cao.

Ban tổ chức tổng hợp và tiếp thu các ý kiến góp ý cho sự kiện Hội thảo phát triển nguồn nhân lực.

Sau khi xem tổng duyệt Hội thảo, các thành viên Ban Tổ chức đã đóng góp một số ý kiến để hoàn thiện chương trình theo yêu cầu tiến độ đề ra, đảm bảo khung thời gian phù hợp và tiến hành kiểm tra tiến độ chuẩn bị cho Ngày hội việc làm năm 2025; Rà soát các hạng mục hậu cần, truyền thông, kỹ thuật, nhân sự, đón tiếp và các hoạt động bên lề.

Bùi Minh