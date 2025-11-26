Phú Thọ tập huấn triển khai Dự án cứu trợ và tái thiết sau bão số 3

Ngày 26/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tập huấn triển khai và hướng dẫn quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi Dự án lời kêu gọi khẩn cấp để khắc phục hậu quả, ứng phó, phục hồi và tái thiết sau cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão năm 2024 (giai đoạn 2) cho hơn 30 học viên thuộc địa bàn 3 xã Xuân Viên, Cẩm Khê, Sơn Lương.

Cán bộ Ban Công tác xã hội- Quản lý thảm họa hướng dẫn cho các học viên về Quy trình của Dự án.

Đây là Dự án của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ ngưởi dân tỉnh Phú Thọ thông qua dự án “Dự án Lời kêu gọi khẩn cấp để khắc phục hậu quả, ứng phó, phục hồi và tái thiết sau cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão năm 2024” do Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại (giai đoạn 2) hỗ trợ người dân tỉnh Phú Thọ tái thiết lại cuộc sống.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên được hướng dẫn triển khai dự án lựa chọn hộ hưởng lợi với các nội dung: Hỗ trợ cứu trợ và phục hồi và tái thiết cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (bão Yagi) và hoàn lưu sau bão; Khảo sát, đánh giá tình hình thiệt hại, nhu cầu để xây dựng đề xuất và lập kế hoạch hoạt động dự án; cấp phát tiền mặt có điều kiện nhằm hỗ trợ con giống, cây giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón, sửa chữa chuồng trại... (tùy thuộc nhu cầu thực tế tại địa phương khi triển khai dự án) nhằm cải thiện sinh kế hộ gia đình...

Thông qua lớp tập huấn các học viên đều hiểu rõ quy trình các bước hoạt động của Dự án giai đoạn 2 về ứng dụng triển khai tại 3 xã với mức kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng triển khai và kết thúc Dự án vào cuối tháng 3/2026.

Hương Giang