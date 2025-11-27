Nâng cao chất lượng kiểm định giáo dục ở các trường trung học phổ thông

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) tại các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong quản trị nhà trường. Đây không chỉ là căn cứ đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn mà còn trở thành động lực thúc đẩy các cơ sở giáo dục đổi mới hoạt động dạy và học, hoàn thiện cơ chế quản lý, xây dựng môi trường giáo dục phát triển bền vững.

Giờ học của cô và trò Trường THPT Chân Mộng, xã Chân Mộng.

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai KĐCLGD. Hầu hết các trường THPT đã hoàn thành tự đánh giá, được đánh giá ngoài và công nhận đạt chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy một số khó khăn vẫn tồn tại: Nhận thức chưa thống nhất trong một bộ phận cán bộ, giáo viên; hoạt động tự đánh giá còn mang tính hình thức; năng lực triển khai quy trình kiểm định chưa đồng đều; hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế.

Trước yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, công tác kiểm định cần được nâng lên ở mức độ sâu, thực chất hơn. Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và bền vững, ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Sở GD&ĐT yêu cầu các trường đẩy mạnh tuyên truyền, giúp đội ngũ hiểu rõ kiểm định là quá trình đánh giá liên tục, khách quan và khoa học. Nhờ đó, nhiều đơn vị đã xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng hằng năm, tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ và hình thành thói quen làm việc dựa trên minh chứng, số liệu. Năng lực của cán bộ, giáo viên là yếu tố quyết định đến chất lượng kiểm định. Thời gian tới, sở tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu về kỹ năng thu thập, phân loại và số hóa minh chứng; phương pháp xây dựng báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn; kỹ năng lập kế hoạch cải tiến và tổ chức đánh giá nội bộ. Qua đó hình thành đội ngũ nòng cốt có năng lực chuyên môn vững, làm chủ quy trình kiểm định tại các nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Trường - Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng (Sở GD&ĐT) cho biết: Để bảo đảm tính trung thực và khách quan của tự đánh giá, Sở GD&ĐT đẩy mạnh kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các trường THPT. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tuân thủ quy trình, tính chính xác của minh chứng, chất lượng báo cáo và tiến độ cải tiến chất lượng. Các đơn vị thực hiện tốt được biểu dương, nhân rộng; những trường còn hạn chế được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Chuyển đổi số đã mở ra hướng đi mới đối với công tác kiểm định. Nhiều trường THPT đã xây dựng hệ thống lưu trữ minh chứng điện tử, tích hợp vào phần mềm quản lý nhà trường, giúp việc cập nhật, phân tích và sử dụng dữ liệu trở nên nhanh chóng, chính xác. Sở GD&ĐT đang nghiên cứu phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung toàn tỉnh nhằm đồng bộ hóa thông tin và hỗ trợ công tác quản lý. Để hoạt động kiểm định được triển khai bền vững, các trường cần được bảo đảm về nguồn lực: Kinh phí cho đào tạo, cải tiến chất lượng; cơ sở vật chất phục vụ lưu trữ và số hóa minh chứng; trang thiết bị công nghệ; cơ chế khuyến khích, khen thưởng đội ngũ. Đây là yếu tố quan trọng nhằm tạo động lực và nâng cao hiệu quả thực thi. Công tác kiểm định chỉ đạt hiệu quả khi có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Các trường THPT trong tỉnh đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp trong việc huy động nguồn lực, nâng cao sự hài lòng của người học và tăng tính khách quan trong đánh giá.

Với việc triển khai đồng bộ 6 nhóm giải pháp trọng tâm, công tác KĐCLGD tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Khi kiểm định trở thành hoạt động thường xuyên, chuyên nghiệp và gắn với mục tiêu phát triển của từng nhà trường, chất lượng giáo dục phổ thông của tỉnh sẽ được nâng lên thực chất, bền vững, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Hiền Mai