Nâng cao chất lượng dạy Tiếng Anh, Tin học ở xã vùng cao Yên Lập

Trong những năm gần đây, giáo dục Yên Lập – địa phương vùng cao sau sáp nhập 4 xã, thị trấn gồm: Hưng Long, Đồng Lạc, Đồng Thịnh và thị trấn Yên Lập – đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Với 19 cơ sở giáo dục, 254 lớp và gần 7.800 học sinh, dù còn nhiều khó khăn do đặc thù miền núi, song ngành Giáo dục nơi đây vẫn nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và đặc biệt là nâng cao chất lượng dạy Tiếng Anh, Tin học – hai môn học có ý nghĩa quan trọng trong xu thế hội nhập và chuyển đổi số hiện nay.

Ngay từ đầu năm học 2025–2026, công tác huy động trẻ đến trường đạt kết quả ấn tượng: 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; toàn bộ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. Kết quả tốt nghiệp THCS đạt 99,2%, tốt nghiệp THPT đạt 100%. Những con số ấy cho thấy sự quan tâm, đồng thuận và trách nhiệm chung của chính quyền địa phương, ngành giáo dục và phụ huynh trong việc tạo điều kiện học tập cho học sinh vùng cao.

Giờ học Tiếng Anh của lớp 5B, Trường Tiểu học Hưng Long

Nhận thức rõ vai trò của ngoại ngữ trong giáo dục hiện đại, Yên Lập đã chú trọng chỉ đạo đồng bộ từ cấp quản lý tới các nhà trường, triển khai dạy học Tiếng Anh theo đúng định hướng đổi mới. Các trường xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp điều kiện thực tế, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ của học sinh.

Nhiều trường được đầu tư phòng học ngoại ngữ, trang bị ti vi kết nối Internet, phần mềm học tập tương tác, giúp giờ học trở nên sinh động và thu hút hơn. Đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên, đổi mới phương pháp theo hướng phát triển năng lực giao tiếp, tăng cường hoạt động nhóm, luyện phản xạ ngôn ngữ và các hình thức đánh giá theo chuẩn quốc tế.

Tiếng Anh đã trở thành môn học yêu thích của nhiều em học sinh vùng cao

Trong số đó, Trường Tiểu học Hưng Long – nơi có tỷ lệ học sinh dân tộc Mường, Tày, Nùng chiếm khoảng 75% – được xem là điểm sáng của địa phương trong việc nâng cao chất lượng dạy Tiếng Anh. Dù còn nhiều khó khăn về thiết bị và điều kiện dạy học, trường vẫn bố trí đủ giáo viên dạy Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5 với 4 tiết/tuần theo quy định. Nhà trường có phòng học bộ môn dành riêng cho giáo viên Tiếng Anh, cùng các thiết bị phục vụ giảng dạy trực quan, giúp học sinh hứng thú hơn với môn học.

Điểm đặc biệt của trường là việc triển khai Tiếng Anh tự chọn cho 100% học sinh lớp 1 và lớp 2, theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Đây là bước đi chiến lược giúp các em làm quen với ngoại ngữ từ sớm, hình thành nền tảng ngôn ngữ vững chắc trước khi bước vào chương trình chính khóa. Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, nhận được sự ủng hộ của phụ huynh dù điều kiện kinh tế của nhiều gia đình vẫn còn hạn chế.

Cô giáo Hoàng Thị Hương Giang – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Năm học 2025–2026, nhà trường tiếp tục dành nhiều nguồn lực cho môn Tiếng Anh. Toàn bộ giáo viên đều đạt chuẩn, có tinh thần trách nhiệm và chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy – học”.

Nhờ sự quyết tâm đó, kết quả môn Tiếng Anh cuối năm học 2024–2025 của nhà trường có 31% học sinh hoàn thành tốt, 69% hoàn thành; không có học sinh chưa hoàn thành. Đặc biệt, học sinh đạt 12 giải cấp huyện, 3 giải cấp tỉnh và 1 huy chương Bạc cấp Quốc gia trong các cuộc thi Tiếng Anh trên Internet.

Tại các trường học ở xã Yên Lập, việc tổ chức dạy Tin học được giao cho các giáo viên chuyên trách có trình độ vững vàng

Cùng với ngoại ngữ, việc nâng cao chất lượng dạy Tin học được các trường học ở xã Yên Lập triển khai mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực số cho học sinh vùng cao. Các trường đều ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành; hồ sơ, điểm số, các hoạt động giáo dục đều được cập nhật qua phần mềm SMAS, hệ thống phổ cập giáo dục và các nền tảng trực tuyến.

Tại các trường học, việc tổ chức dạy Tin học được giao cho các giáo viên chuyên trách có trình độ vững vàng, kết hợp với việc lồng ghép Giáo dục kỹ năng công dân số giúp học sinh hiểu đúng cách sử dụng Internet an toàn, rèn kỹ năng số thiết yếu trong giai đoạn hiện nay. Nhờ vậy, nhiều học sinh tỏ ra yêu thích môn Tin học, tự tin sử dụng máy tính làm bài tập, tìm kiếm tài liệu và phát huy tối đa khả năng sáng tạo.

Bên cạnh đó, các nhà trường đẩy mạnh sử dụng Zalo, Facebook, email và các ứng dụng trực tuyến để kết nối với phụ huynh, chia sẻ học liệu, thông tin học tập và hình ảnh hoạt động của học sinh. Điều này giúp công tác phối hợp giáo dục chặt chẽ hơn, tạo môi trường học tập tích cực và hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Phi Trường – Phó phòng Văn hoá Xã hội xã Yên Lập cho biết: Nhờ nền tảng dạy học được nâng cao đồng bộ, chất lượng giáo dục mũi nhọn của Yên Lập trong năm học vừa qua tiếp tục khởi sắc. Ở cấp THCS, học sinh đạt 33 giải học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh (tăng 10 giải so với năm trước), 1 giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh mang về 42 giải, trong đó có 3 giải Nhất.

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS lần 1 đạt 96,6%; tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 THPT đạt 88,64%, tăng 5,16% so với năm học trước.

Ở cấp THPT, Trường THPT Yên Lập tiếp tục dẫn đầu khối không chuyên của tỉnh, tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu toàn tỉnh khối không chuyên năm thứ 4 liên tiếp. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%.

Từ đổi mới phương pháp giảng dạy, chuẩn hóa đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất đến ứng dụng CNTT và nâng cao chất lượng hai môn học then chốt là Tiếng Anh và Tin học, giáo dục Yên Lập đang khẳng định hướng đi đúng. Những kết quả đạt được không chỉ khắc phục hạn chế của vùng cao mà còn mở ra cơ hội để học sinh tiệm cận với nền giáo dục hiện đại, tự tin bước vào tương lai.

Vĩnh Hà