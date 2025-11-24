Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Ngày 24/11, Trường tiểu học Thanh Miếu phối hợp với Công ty Honda Việt Nam, phường Phúc Yên tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1.

Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Thanh Miếu tại chương trình nhận mũ bảo hiểm

Chương trình nhằm hưởng ứng phong trào “Giữ trọn ước mơ” do Ủy ban ATGT Quốc gia phát động, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trong lứa tuổi học sinh tiểu học.

Các em học sinh được hướng dẫn cách đội, cài dây mũ bảo hiểm

Tại chương trình, các đại biểu đã trao tặng 175 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1; các em học sinh và giáo viên được hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua hình ảnh trực quan và các trò chơi. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm, giữ an toàn khi tham gia giao thông, lan tỏa thông điệp “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà”.

Các đại biểu trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, Trường tiểu học Thanh Miếu

Mộc Lâm