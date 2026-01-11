Chú trọng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ em ngay từ bậc học mầm non có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành thói quen tốt, lối sống xanh, thân thiện với thiên nhiên cho thế hệ tương lai. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Trường Mầm non Hoa Hồng (MNHH), phường Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ, từng bước xây dựng môi trường học tập xanh - sạch - đẹp, an toàn và thân thiện.

Giờ hoạt động ngoài trời trải nghiệm chăm sóc vườn rau xanh của cô và trò Trường Mầm non Hoa Hồng.

Trường Mầm non Hoa Hồng hiện có 18 nhóm, lớp với 407 trẻ đang theo học. Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã xác định giáo dục bảo vệ môi trường là một trong những nội dung trọng tâm, được lồng ghép xuyên suốt trong chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Các nội dung giáo dục được xây dựng phù hợp với từng độ tuổi, thông qua những việc làm gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện đối với trẻ mầm non.

Học sinh dọn vệ sinh môi trường trong khu vực sân trường học.

Cô Ngô Thị Thi Nga - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đối với trẻ mầm non, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường không đặt nặng lý thuyết mà chú trọng hình thành nhận thức, thói quen, hành vi tích cực ngay từ giai đoạn đầu đời của trẻ.

Nhà trường luôn tạo điều kiện để trẻ được “học mà chơi, chơi mà học”, qua đó từng bước hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh chung, có hành vi thân thiện với môi trường và trẻ có ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường xung quanh”.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác giáo dục môi trường của nhà trường là việc xây dựng cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp. Khuôn viên trường được bố trí nhiều cây xanh, bồn hoa, vườn rau nhỏ do cô và trẻ cùng chăm sóc. Thông qua hoạt động trồng cây, tưới nước, nhổ cỏ, trẻ được trực tiếp trải nghiệm, hiểu giá trị của cây xanh đối với cuộc sống, từ đó hình thành tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, nhà trường còn chú trọng giáo dục trẻ những hành vi văn minh trong sinh hoạt hằng ngày như biết bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh lớp học, sân trường. Các cô giáo thường xuyên hướng dẫn trẻ phân loại rác đơn giản, tiết kiệm nước khi rửa tay, tắt điện khi ra khỏi phòng. Những hành động nhỏ được lặp đi lặp lại hằng ngày đã dần trở thành thói quen tốt đối với trẻ.

Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường còn được lồng ghép linh hoạt vào các giờ học, hoạt động vui chơi, kể chuyện, đọc thơ, xem tranh ảnh. Thông qua các câu chuyện, bài hát, trò chơi về thiên nhiên, môi trường, trẻ dễ dàng tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, sinh động. Nhiều giáo viên đã sáng tạo trong việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi tái chế từ chai nhựa, giấy vụn, hộp sữa... vừa tiết kiệm chi phí, vừa giáo dục trẻ ý thức tái sử dụng rác thải.

Cô giáo hướng dẫn trẻ chăm sóc cây xanh khu vực lớp học.

Cô giáo Trịnh Thị Thu Hằng, giáo viên lớp mẫu giáo 5-6 tuổi chia sẻ: “Khi được tự tay làm đồ chơi và được chơi từ những nguyên vật liệu tái chế, các con rất thích thú. Qua đó, các con hiểu rằng rác thải nếu biết tận dụng sẽ trở nên hữu ích, từ đó hình thành ý thức không vứt rác bừa bãi”.

Song song với các hoạt động trong lớp học, Trường còn phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ. Nhà trường thường xuyên tuyên truyền, trao đổi thông qua các buổi họp phụ huynh, bảng tin, nhóm lớp trực tuyến, trong giờ đón trả trẻ, khuyến khích gia đình cùng đồng hành, rèn luyện cho trẻ những thói quen tốt tại nhà. Sự thống nhất giữa nhà trường và gia đình đã góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, giúp trẻ duy trì hành vi tích cực trong nhiều môi trường khác nhau.

Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường như Ngày Môi trường thế giới, phong trào “Trường học xanh - an toàn - thân thiện”. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động trải nghiệm, trẻ được tham gia dọn vệ sinh sân trường, nhặt rác, chăm sóc cây xanh, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tập thể.

Học sinh biểu diễn thời trang với các trang phục được thiết kế từ nguyên vật liệu tái chế như: Giấy báo, chai nhựa, túi nilon, bìa carton...

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường tại Trường MNHH đã đạt được những kết quả tích cực. Cảnh quan nhà trường ngày càng xanh - sạch - đẹp; trẻ mạnh dạn, tự giác hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung; phụ huynh đồng thuận, tích cực phối hợp cùng nhà trường. Những thay đổi tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lâu dài, đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách, lối sống văn minh cho trẻ ngay từ bậc học đầu đời.

Trong thời gian tới, Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục môi trường, gắn với thực tiễn địa phương và đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, chung tay bảo vệ môi trường vì tương lai bền vững của cộng đồng.

Dương Chung