Từ sân chơi văn nghệ, thể thao đến giáo dục toàn diện học sinh

Trong những năm gần đây, cùng với đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, các trường THPT trên địa bàn tỉnh ngày càng chú trọng tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao cho học sinh. Từ những câu lạc bộ âm nhạc, nhảy hiện đại đến các sân chơi thể thao sôi động, các hoạt động này đang mở ra những cánh cửa giúp học sinh phát triển toàn diện cả trí tuệ, thể chất và tâm hồn.

Âm nhạc - điểm tựa tinh thần vững chắc

Câu lạc bộ Guitar Trường THPT Trần Phú góp phần bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho học sinh.

Tại Trường THPT Trần Phú, Câu lạc bộ Guitar đã trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc, là nơi kết nối những học sinh có chung niềm đam mê âm nhạc. Sau mỗi giờ học, không gian Câu lạc bộ lại rộn ràng những giai điệu mộc mạc, giúp các em giải tỏa căng thẳng, cân bằng cảm xúc sau những giờ học tập áp lực.

Em Nguyễn Diệu Anh, thành viên Câu lạc bộ, chia sẻ: Tham gia Câu lạc bộ Guitar là một trong những lựa chọn ý nghĩa nhất của em. Nơi đây giúp em phát triển năng khiếu âm nhạc một cách bài bản và kết nối với những người bạn cùng chung sở thích. Mỗi buổi sinh hoạt như một liều thuốc tinh thần quý giá, giúp em vui vẻ, thoải mái và nạp đầy năng lượng tích cực.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Trường THPT Trần Phú hiện duy trì 16 Câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, thu hút hàng trăm học sinh tham gia, trải rộng từ văn nghệ, thể thao đến các Câu lạc bộ kỹ năng sống và học thuật. Trong đó, Câu lạc bộ Nhảy được xem là môi trường lý tưởng để học sinh rèn luyện sự tự tin, tính kỷ luật và kỹ năng làm việc nhóm.

Em Trần Thị Phương Thảo, thành viên Câu lạc bộ Nhảy, cho biết: Với em, Câu lạc bộ Nhảy là nơi biến đam mê thành động lực để rèn giũa bản thân. Qua từng bài tập, em học được tính kỷ luật và trau dồi kỹ năng làm việc nhóm. Từ đó, sự tự tin cũng được bồi đắp một cách tự nhiên. Mỗi lần cùng cả đội vượt qua thử thách là một lần em cảm nhận rõ sự trưởng thành của chính mình.

Câu lạc bộ Nhảy Trường THPT Trần Phú luyện tập tại khuôn viên nhà trường.

Nhận định về ý nghĩa của các sân chơi học đường, thầy Nguyễn Duy Hiếu - Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Phú, cho rằng: Các hoạt động văn nghệ, thể thao là một phần không thể tách rời trong mục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường. Đây không chỉ là không gian giải trí mà còn là kênh giáo dục hiệu quả, góp phần bồi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ, nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng và hình thành lối sống tích cực, kỷ luật cho học sinh.

Nhà trường luôn chủ động tạo điều kiện về cơ sở vật chất, sắp xếp thời gian hợp lý và cử giáo viên có chuyên môn hỗ trợ. Qua đó, mỗi học sinh đều có cơ hội tìm thấy đam mê, phát huy năng khiếu và tự tin tỏa sáng, góp phần xây dựng môi trường học đường năng động, hạnh phúc.

Thể thao - rèn thể chất, bồi đắp bản lĩnh

Song hành với các hoạt động văn nghệ, phong trào thể thao học đường cũng diễn ra sôi nổi tại nhiều trường học. Điển hình như tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, mỗi buổi chiều, sân bóng rổ lại rộn ràng không khí tập luyện của Câu lạc bộ Bóng rổ với khoảng 60 thành viên sinh hoạt đều đặn.

Em Ngô Sơn Tùng, thành viên Câu lạc bộ, chia sẻ: Câu lạc bộ Bóng rổ giúp em hình thành lối sống năng động, duy trì thói quen rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe và sự dẻo dai. Không chỉ dừng lại ở thể chất, những bài học về sự kiên trì và tinh thần đồng đội trên sân đã trở thành nền tảng vững chắc, giúp em tự tin hơn trong học tập và cuộc sống.

Đội bóng rổ Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc - một trong những mô hình thể thao học đường hoạt động hiệu quả.

Đằng sau những buổi tập sôi nổi là sự dẫn dắt tận tâm của các huấn luyện viên. Thầy Nguyễn Văn Cường, huấn luyện viên Câu lạc bộ Bóng rổ, nhấn mạnh: Qua các buổi tập, thể lực của học sinh được nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên, giá trị lớn hơn nằm ở những bài học vô hình như tinh thần vượt khó, ý chí kiên trì và kỹ năng phối hợp tập thể. Những phẩm chất này sẽ giúp các em trưởng thành hơn, biết hợp tác, tôn trọng kỷ luật và tự tin khi bước ra xã hội.

Thực tiễn cho thấy, các hoạt động văn nghệ, thể thao đang góp phần quan trọng xây dựng môi trường học đường tích cực, lành mạnh. Đây không chỉ là những sân chơi bổ ích mà còn là điều kiện để học sinh phát triển hài hòa cả trí tuệ, thể chất và tâm hồn.

Việc tiếp tục duy trì, đầu tư và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ trong trường học chính là giải pháp thiết thực, góp phần đào tạo thế hệ học sinh năng động, sáng tạo, có bản lĩnh và nhân cách tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Nguyễn Toàn