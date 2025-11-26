Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Sáng 26/11, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Đảng ủy phường Thanh Miếu tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trực thuộc Đảng bộ phường.

Đồng chí Hà Thị Thanh Hải-Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc lớp học.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 166 học viên trang bị các nội dung trọng tâm về thi hành Điều lệ Đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và trách nhiệm đảng viên nơi cư trú như: Quy định số 294-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 06-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên; Chỉ thị số 50-CT/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới và Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW về thực hiện Chỉ thị số 50; Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên trong công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

Học viên sẽ nghiên cứu thực tế tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, nơi vinh dự được chọn là “Thủ đô kháng chiến”, là một chứng tích của lịch sử Việt Nam, gắn liền với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu và học viên dự khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Trường Chính trị tỉnh yêu cầu học viên nghiêm túc học tập, gắn lý luận với thực tiễn; giảng viên đổi mới phương pháp; bảo đảm điều kiện giảng dạy và tổ chức nghiên cứu thực tế an toàn, hiệu quả. Lớp học góp phần nâng cao năng lực cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong bối cảnh toàn Đảng hướng tới Đại hội XIV.

Hạnh Thúy