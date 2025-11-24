Ngôi trường hạnh phúc bắt đầu từ con tim

Những cái cụm tay cùng với nụ cười tươi rói của cô khi đón trẻ, hay cái ôm thật chặt lưu luyến khi tạm biệt các bé... đó là những minh chứng cho tình cảm yêu thương, gắn kết mà chúng tôi cảm nhận được giữa cô và bé tại Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Cẩm Khê.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui của cô và bé Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Cẩm Khê.

Chúng tôi ghé thăm lớp 4 tuổi C, qua quan sát lớp học khang trang, sạch đẹp, ấm áp về mùa Đông, thoáng mát về mùa Hè, có đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động. Cô Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng cho biết: “Chúng tôi xây dựng Ngôi trường hạnh phúc phải bắt đầu từ con tim, trao cho các con tình yêu thương. Các con đến trường như đang ở nhà mình; các cô là những người mẹ hiền, ấm áp, dịu dàng. Có như thế các con mới thấy hạnh phúc và muốn đến trường vào ngày hôm sau...”.

Để làm được điều này, Trường Mầm non Hoa Hồng tập trung vào việc tạo dựng môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng sự khác biệt và lấy trẻ làm trung tâm, nơi giáo viên hạnh phúc và các con được yêu thương, được phát triển toàn diện. Cùng với đó, nhà trường thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao kỹ năng cho giáo viên và tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường với phụ huynh. Trong đó, tạo cho trẻ một không khí vui tươi, ấm áp khi đến lớp. Các cô giáo luôn dành thời gian nói chuyện chia sẻ và lắng nghe để hiểu về trẻ hơn; đồng thời không áp đặt chủ quan cá nhân vào trẻ. Các cô giáo luôn kiên nhẫn với trẻ, chờ đợi trẻ, khuyến khích trẻ bộc lộ cảm xúc, ý nghĩ và tự tin diễn đạt bằng lời. Các cô luôn động viên trẻ tự tin vào bản thân với câu nói khuyến khích như: “Cô nghĩ nhất định con sẽ làm được”, hay “lần sau con sẽ làm tốt hơn ”...

Để thu hút sự chú ý, thích thú của trẻ khi đến lớp, các cô ở trường đã tạo cho lớp học một không gian sạch đẹp, an toàn với các góc chơi phù hợp, mới mẻ, gần gũi với trẻ. Các cô tận dụng những nguyên vật liệu từ thiên nhiên, những nguyên vật liệu sẵn có để làm những đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ theo từng lứa tuổi, an toàn, sạch đẹp, hấp dẫn sẽ tạo cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập của trẻ. Nhà trường đã quy hoạch hệ thống vườn cây, sân cỏ hợp lý, tạo không gian, sân cỏ cho trẻ hoạt động. Bồn hoa trong sân trường được trồng hoa theo mùa tạo sắc màu bắt mắt, có vườn rau xanh cho các trẻ tập chăm sóc và lao động tiếp xúc với thiên nhiên, góp phần xây dựng một môi trường sư phạm thân thiện, trong lành. Không gian sân chơi vận động cho trẻ được thiết kế sáng tạo, giúp trẻ khám phá và trải nghiệm các hoạt động. Nhiều góc chơi bằng những hình ảnh đẹp về những câu chuyện cổ tích, khu vui chơi, trải nghiệm, dạy trẻ hát Xoan Phú Thọ, khu vườn cổ tích... tạo cho trẻ sự gần gũi, ấn tượng nhưng vẫn đậm sắc quê hương; tham gia trải nghiệm “Bé thích chơi giao thông trên sân trường”...

Cô Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng cho biết thêm: “Năm học này, trường tiếp tục thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch đưa ra mục tiêu nội dung giáo dục phù hợp với từng lứa tuổi và từng lớp, đảm bảo dạy đúng, dạy đủ chương trình theo quy định kế hoạch đề ra. Từng bước đưa công nghệ số vào giảng dạy, xây dựng có hiệu quả các hoạt động đổi mới giáo dục, tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn của cụm, trau dồi kiến thức, tiếp cận những phương pháp mới: Stem, mon tet sri... Tham gia vào phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong nhà trường, tham gia vào hội giảng thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm do công đoàn thành phố phát động...”. Qua đó tạo điều kiện để trẻ phát triển bản thân mình và được hạnh phúc. Đây là mục tiêu của nhà trường, đáp ứng mong mỏi của phụ huynh, học sinh và cũng là mục tiêu chung của của toàn xã hội.

Thúy Hằng