Ấn Độ ra mắt tàu chiến chống ngầm nội địa đầu tiên

{title}
{publish}
{head}
Tàu INS Mahe - thuộc lớp Mahe - mang lại khả năng phòng thủ ven bờ, dù phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở vùng nước nông, trong khi vẫn là một phần trong sáng kiến “Ấn Độ tự cường.”
Tàu ngầm INS Mahe. Nguồn: Wikipedia
Theo SCMP, ngày 24/11, Hải quân Ấn Độ đánh dấu một cột mốc mới với việc ra mắt tàu chiến chống ngầm đầu tiên do nước này tự đóng, nhưng vẫn phải đối mặt với khoảng cách năng lực so với Pakistan - quốc gia sắp tiếp nhận các tàu ngầm hiện đại do Trung Quốc chế tạo.
Theo các nhà phân tích, vấn đề cốt lõi là việc Hải quân Ấn Độ chậm hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm thông thường, khiến New Delhi dễ bị tổn thương trước các tàu ngầm lớp Hangor thế hệ mới trang bị động cơ AIP mà Bắc Kinh đang cung cấp cho Islamabad.
Tàu INS Mahe - thuộc lớp Mahe và được phiên chế ngày 24/11 - mang lại khả năng phòng thủ ven bờ, dù phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở vùng nước nông, trong khi vẫn là một phần trong sáng kiến “Ấn Độ tự cường.”
Tàu được đóng bởi công ty Cochin Shipyard Limited, với hơn 80% linh kiện sản xuất trong nước.
Ông Atul Kumar, chuyên gia thuộc chương trình nghiên cứu chiến lược của viện ORF, đánh giá INS Mahe là nền tảng có khả năng hỗ trợ tác chiến chống ngầm, nhưng vẫn thua kém các tàu hộ vệ cỡ lớn hoặc phương tiện chống ngầm trên không về cảm biến và khả năng hoạt động ở vùng nước sâu. Các tàu ngầm cỡ lớn vẫn là mối đe dọa chiến lược đáng kể.
Dù Hải quân Ấn Độ thời gian qua tăng cường củng cố năng lực, tuy nhiên giới quan sát cho rằng lực lượng này vẫn tụt hậu trong việc tiếp nhận tàu ngầm trang bị AIP - công nghệ cho phép tàu ngầm không hạt nhân lặn lâu hơn.
Chuyên gia Walter Ladwig thuộc trường King’s College London nhận định hạm đội tàu ngầm Ấn Độ vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 18-24 tàu, buộc nước này phải kéo dài vòng đời các tàu cũ và phụ thuộc vào các xưởng đóng tàu trong nước vốn thường chậm tiến độ. Ông đánh giá đây là tình trạng thiếu hụt mang tính kéo dài.
Pakistan dự kiến tiếp nhận 8 tàu ngầm lớp Hangor từ Trung Quốc theo hợp đồng 5 tỷ USD, chiếc đầu tiên có thể được phiên chế trong nửa đầu 2026.
Việc bàn giao chậm tàu tấn công hạt nhân Chakra III mà Ấn Độ thuê của Nga càng gây thêm khó khăn, dù sức mạnh hải quân tổng thể của Ấn Độ vượt Pakistan.
Nguồn vnexpress.net
Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nhận lời mời của nhà lãnh đạo Trung Quốc đi thăm Bắc Kinh vào tháng 4/2026, và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến thăm Mỹ vào cuối năm sau.
Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao Ukraine tại Geneva, Thuỵ Sỹ để bàn về kế hoạch hoà bình 28 điểm trong bối cảnh thời hạn chót mà Tổng...
Hội nghị lần thứ 11 (COP11) các Bên tham gia Công ước Khung của Tổ chức Y tế Thế giới về Kiểm soát Thuốc lá (WHO FCTC) đã bế mạc tại Geneva, Thụy Sĩ, sau 6 ngày làm việc với...
Nguy cơ lệnh ngừng bắn Gaza đổ vỡ tiếp tục gia tăng, trong bối quân đội Israel phát động thêm nhiều cuộc tấn công đẫm máu vào vùng đất này với cáo buộc Phong trào Hamas vi phạm...
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố, bất kỳ kế hoạch hòa bình Ukraine nào đều phải bao gồm 3 điểm quan trọng.
Tổng thống Trump cho Ukraine thời hạn đến ngày 27/11 để chấp thuận kế hoạch hòa bình 28 điểm mà Mỹ đề xuất.
Ngoại trưởng Hungary chỉ trích ý định của EU về chuyển thêm 100 tỷ euro cho Ukraine, giữa lúc chính trường nước này rung chuyển vì bê bối tham nhũng.