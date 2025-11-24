Thanh toán B2B Việt – Hàn trong ngày với MB Visa Hi BIZ

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa giới thiệu thẻ doanh nghiệp MB Hi BIZ phiên bản mới, hợp tác cùng Visa và KOTRA. Sản phẩm hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp quản trị chi tiêu tinh gọn, tối ưu dòng tiền và mở rộng thanh toán quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ.

Theo nghiên cứu của MB, 40% doanh nghiệp SME lo ngại về đối soát chi tiêu và quản lý hóa đơn, trong khi phần lớn doanh nghiệp nhập khẩu gặp trở ngại với các phương thức thanh toán quốc tế kéo dài từ 3–5 ngày và yêu cầu nhiều chứng từ. Cùng lúc đó, chi phí vận hành của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2025 tăng từ 5,8–7,2% tùy ngành. Những con số này cho thấy nhu cầu cấp thiết về một giải pháp tài chính số vừa linh hoạt, vừa tiết kiệm chi phí.

MB Visa Hi BIZ được thiết kế như một thẻ doanh nghiệp đa năng, có khả năng tích hợp hai nguồn tiền gồm thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, mang lại sự linh hoạt tối đa trong chi tiêu doanh nghiệp. Thay vì phải quản lý nhiều loại thẻ hoặc xử lý thủ công với giấy tờ đối soát, doanh nghiệp có thể kiểm soát toàn bộ chi tiêu tập trung trên hệ sinh thái số BIZ MBBank, nơi mọi giao dịch được đồng bộ theo thời gian thực và phân quyền theo phòng ban, nhân viên hoặc mục đích sử dụng.

Điểm nổi bật của phiên bản mới là chính sách hoàn tiền lên đến 30 triệu đồng mỗi năm, tập trung vào bốn nhóm chi tiêu thiết yếu: quảng cáo trực tuyến, công tác, tiếp khách, di chuyển và phần mềm quản trị. Đây là các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách của SME, đặc biệt khi 79,2% doanh nghiệp dự kiến tăng chi phí marketing trong năm 2025 (theo Vietnam Report). Với xu thế quảng cáo mạnh mẽ trên Facebook, Google hay TikTok, chương trình hoàn tiền 2,5% cho chi tiêu quảng cáo được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu đáng kể ngân sách truyền thông.

Ngoài ra, mức phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 1,2% cũng là một trong những ưu điểm cạnh tranh của thẻ MB Visa Hi BIZ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong các giao dịch quốc tế.

Một trong những điểm mới mang tính đột phá là việc MB tích hợp nền tảng Global Trade Payment Platform (GTPP) vào thẻ doanh nghiệp. Đây là nền tảng do Visa và KOTRA phát triển, cho phép doanh nghiệp Việt thanh toán trực tiếp cho đối tác Hàn Quốc bằng thẻ MB Visa Hi BIZ, với thời gian xử lý ngay trong ngày thay vì 3–5 ngày như các phương thức chuyển tiền truyền thống.

Hệ thống GTPP không chỉ giúp rút ngắn thời gian giao dịch mà còn chuẩn hoá quy trình thanh toán xuyên biên giới, đặc biệt phù hợp cho nhóm SME có giao dịch nhập khẩu nhưng thiếu nguồn lực để xử lý các thủ tục phức tạp. Đại diện KOTRA đánh giá việc tiêu chuẩn hóa thanh toán Việt – Hàn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai thị trường tiếp tục mở rộng quy mô thương mại, vốn đã đạt hơn 80 tỷ USD năm 2024.

Trong tháng 10/2025, MB được Visa vinh danh hai giải thưởng quan trọng: “Ngân hàng tiên phong sáng tạo thúc đẩy thẻ doanh nghiệp” và “Ngân hàng tiên phong giải pháp thanh toán B2B cho SME”. Đây được xem là sự ghi nhận rõ nét cho chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ và nhất quán của MB trong nhiều năm qua.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB, thẻ MB Visa Hi BIZ không chỉ đơn thuần là phương thức thanh toán, mà là “công cụ tài chính một chạm”, giúp doanh nghiệp quản trị chi tiêu theo dữ liệu. Khi dòng tiền minh bạch và được ghi nhận theo thời gian thực, các quyết định liên quan đến ngân sách trở nên chính xác và hiệu quả hơn.

Với thiết kế tối giản, tích hợp hai nguồn tiền, mức hoàn tiền hấp dẫn, phí ngoại tệ cạnh tranh và khả năng thanh toán B2B xuyên biên giới, MB Visa Hi BIZ được kỳ vọng trở thành chiếc thẻ doanh nghiệp “phải có” cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên quản trị thông minh.

Hiện sản phẩm đang được MB miễn phí phát hành và miễn phí thường niên năm đầu. Doanh nghiệp có thể đăng ký qua website MBBank, hotline MB247 (1900 9045), BIZ Helper hoặc tại các chi nhánh MB trên toàn quốc.