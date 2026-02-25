Vì sao nên chọn Thiên Phúc Copier khi thuê máy photocopy?

Khi tìm kiếm đơn vị cho thuê máy photocopy, doanh nghiệp thường băn khoăn về chất lượng máy, tốc độ hỗ trợ kỹ thuật và chi phí hợp lý. Vì sao nên chọn Thiên Phúc Copier khi thuê máy photocopy? Với kho máy rộng 1001m2, đội ngũ 38 nhân sự chuyên nghiệp và mạng lưới đại lý phủ khắp các tỉnh thành, chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu in ấn của doanh nghiệp.

Thiên Phúc Copier có quy mô và năng lực phục vụ như thế nào?

Thiên Phúc Copier sở hữu kho máy 1001m2 với đầy đủ các dòng máy đời mới từ mini đến công nghiệp. Hơn 1.800 khách hàng đang sử dụng dịch vụ, chứng minh năng lực phục vụ đáng tin cậy của chúng tôi.

Kho máy đa dạng đáp ứng mọi quy mô doanh nghiệp

Thiên Phúc Copier cung cấp dịch vụ cho thuê máy photocopy từ máy photocopy mini Ricoh 305+ cho văn phòng nhỏ đến máy công nghiệp Ricoh 6055 cho nhà máy sản xuất. Dòng máy văn phòng Ricoh 3555 được nhiều khách hàng tin dùng cho các tác vụ in hồ sơ, tài liệu hội họp.

Với ngành thiết kế, quảng cáo, chúng tôi có các dòng máy màu Ricoh C3504 sử dụng công nghệ CMYK cho màu sắc trung thực. Dịch vụ cho thuê máy photocopy tại Thiên Phúc Copier giúp doanh nghiệp lựa chọn thiết bị phù hợp với ngân sách.

Mạng lưới đại lý phủ rộng các tỉnh thành

Tại TP.HCM và Thủ Đức, Thiên Phúc Copier đặt showroom giúp khách hàng trải nghiệm máy trực tiếp. Hệ thống đại lý mở rộng đến Nha Trang, Phú Yên, Gia Lai, Đà Lạt và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Khách hàng tại Bình Dương, Vũng Tàu, Trà Vinh, Bến Tre được hỗ trợ với quy trình bảo trì nghiêm ngặt. Chính sách miễn phí vận chuyển và lắp đặt áp dụng cho hợp đồng từ 12 tháng.

Thiên Phúc Copier hỗ trợ kỹ thuật nhanh như thế nào?

Kỹ thuật viên có mặt trong 30-180 phút kể từ khi nhận thông tin sự cố. Bảo trì định kỳ hàng tháng và thay thế linh kiện hao mòn miễn phí giúp máy luôn vận hành ổn định.

Phản hồi sự cố trong thời gian ngắn

Hệ thống ghi nhận sự cố và tra cứu lịch sử thiết bị giúp kỹ thuật viên xác định nguyên nhân nhanh chóng.

Chúng tôi hỗ trợ cài đặt driver, hướng dẫn scan và xử lý lỗi kẹt giấy ngay tại chỗ.

Bảo trì định kỳ đảm bảo máy hoạt động liên tục

Dù khách hàng ở bất kỳ đâu, đội ngũ kỹ thuật viên thực hiện kiểm tra và vệ sinh máy hàng tháng. Linh kiện hao mòn được thay thế kịp thời, công việc in ấn không bao giờ bị gián đoạn.

Chi phí thuê máy photocopy tại Thiên Phúc Copier có hợp lý không?

Giá thuê chỉ từ 499.000đ/tháng, đã bao gồm mực in, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật. Khách hàng chỉ cần bỏ giấy vào và sử dụng mà không lo chi phí phát sinh.

Phân Loại Model Giá thuê ưu đãi Đặc điểm thông số kỹ thuật MÁY MINI HP P3015 500,000đ In laser 45ppm, đảo mặt tự động, kết nối LAN. Ricoh MP 301 549,000đ Đa năng A4, 30ppm, RAM 1GB, HDD 128GB. Ricoh 305+ 599,000đ Hỗ trợ A3, nặng 32kg, tích hợp Wifi/Bluetooth. HP M525 600,000đ Đa năng 45ppm, HDD 320GB, màn hình 8 inch. MÁY VĂN PHÒNG Ricoh 3353 699,000đ Tốc độ 33ppm, RAM 1.5GB, trọng lượng 75kg. Ricoh 5002 799,000đ Tốc độ 50ppm, điện 1.55kW, chịu tải 20k trang. Ricoh 3555 899,000đ CPU Intel 1.46GHz, màn hình 10.1", RAM 2GB. Ricoh 5054 1,200,000đ Tốc độ 50ppm, 1200dpi, HDD 320GB, Smart Panel. CÔNG NGHIỆP Ricoh 6055 1,300,000đ Tốc độ 60ppm, RAM 2GB, SPDF nạp 220 tờ. Ricoh 6054 1,300,000đ 60ppm, khay giấy 4700 tờ, HDD 320GB tiêu chuẩn. Toshiba 857 2,500,000đ Siêu tốc 85ppm, khởi động 130s, khung thép bền. Ricoh 7503 2,600,000đ Tốc độ 75ppm, scan 180 trang/phút, RAM 4GB. MÁY MÀU Ricoh C3004 1,899,999đ Màu 30ppm, 1200dpi, SRA3, định lượng 300gsm. Ricoh C3504 2,000,000đ Màu 35ppm, nạp ARDF 100 tờ, Intel 1.33GHz. Ricoh C4504 3,000,000đ Màu 45ppm, RAM 2GB, HDD 320GB tiêu chuẩn. Ricoh C6004 4,500,000đ Màu 60ppm, 1200dpi, công suất in ấn cực lớn.

Liên hệ Thiên Phúc Copier để trải nghiệm dịch vụ cho thuê máy photocopy

Với hơn 1.800 khách hàng đang sử dụng dịch vụ, Thiên Phúc Copier sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi nhu cầu in ấn. Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp sẽ giúp bạn lựa chọn dòng máy và gói thuê phù hợp với quy mô công ty.

Hãy để Thiên Phúc Copier hỗ trợ bạn lắp đặt máy in nhanh chóng, giúp công việc kinh doanh của bạn vận hành thông suốt mỗi ngày.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MÁY VĂN PHÒNG THIÊN PHÚC

- Showroom: 32 Đường 10, P. Cát Lái, TP.HCM

- Trạm kỹ thuật 1: 61/12 Đường Số 8 Khu Phố 1, P. Thủ Đức, TP.HCM

- Trạm kỹ thuật 2: 849/11 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, TP.HCM

- Trạm kỹ thuật 3: 32 Nguyễn Tri Phương Khu Phố Nhị Đồng, P. Dĩ An, TPHCM

- Hotline: 0934183338

- Website: https://thienphuc.vn/

- Email: nhanle@thienphuc.vn