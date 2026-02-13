Barie tự động cần thẳng - Giải pháp kiểm soát giao thông chuyên nghiệp

Barie tự động cần thẳng là công cụ giúp quản lý phương tiện nhanh chóng, an toàn và chuyên nghiệp tại các địa điểm công cộng. Để giúp bạn dễ so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp, bài viết dưới đây sẽ tổng hợp 5 mẫu barie chất lượng, bền bỉ và đáng đầu tư nhất hiện nay.

Barie tự động cần thẳng Shining ST600

Thông số kỹ thuật:

Tốc độ đóng/mở: 1.5s, 6s, 3s

Điện áp: 220V, 110V

Màu sắc: Xám, vàng

Công suất motor: 100W

Độ dài tay cần: 6m, ≤4.5m, 3m

Nhiệt độ hoạt động: -40°C~85°C

Điều khiển từ xa: 30m

Trọng lượng: 38 kg

Kích thước: 330x232x972mm

Đi kèm: Nút bấm nối dài, cảm biến hồng ngoại, điều khiển từ xa

Cổng barie Shining ST600

Barie tự động Shining ST600 không chỉ nổi bật với thiết kế ấn tượng và còn nhờ khả năng hoạt động ở khoảng nhiệt độ từ -40°C~85°C. Thiết bị có thể sử dụng để lắp đặt ở các điều kiện ngoài trời, tiếp xúc với thời tiết khắc nghiệt mà không bị ảnh hưởng.

Shining ST600 trang bị nút bấm, điều khiển từ xa, và đặc biệt là cảm biến hồng ngoại đã được tích hợp sẵn, mang đến trải nghiệm vận hành hiện đại, an toàn cho người sử dụng. Độ dài dần lên đến 4.5m, thích hợp lắp đặt ở các khu vực ngoài trời có diện tích rộng.

Giá tham khảo: 13.800.000 VNĐ

Barie tự động cần thẳng 115B

Thông số kỹ thuật:

Điện áp: 220V, 110V

Tốc độ đóng/mở: 1.5s, 6s, 3s

Công suất motor: 100W

Độ dài tay cần: 6m, ≤4.5m, 3m

Khoảng nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +85°C

Trọng lượng: 38 kg

Kích thước: 330x232x972mm

Điều khiển từ xa: 30m

Barrier tự động 115B

Cổng barrier tự động 115B là giải pháp kiểm soát giao thông hiệu quả và bền bỉ mà bạn nên tham khảo. Điểm mạnh lớn nhất nằm ở tính linh hoạt về tốc độ. Bạn có thể lựa chọn tốc độ cực nhanh chỉ 1.5 giây khi mật độ người qua lại cao, hoặc 3s, 6s đối với khu vực có mật độ người vừa phải.

Công suất 100W giúp thiết bị tiết kiệm điện đáng kể cho người sử dụng. Máy duy trì hoạt động trong dải nhiệt độ rộng nhất -40°C đến 85°C, đảm bảo thích ứng tốt với mọi khu vực điều kiện khí hậu tại việt nam.

Giá tham khảo: 16.000.000 VNĐ

Barie tự động cần thẳng Kumisai KMS 620SR

Thông số kỹ thuật:

Công suất motor: 220W

Tốc độ motor: 1400 – 2800 rpm

Điện áp: 220V

Tốc độ đóng/mở: 6s

Độ dài tay cần: 4m

Cấp độ bảo vệ: IP55

Khoảng nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +55°C

Chất liệu: Vỏ mạ kẽm

Kích thước: 350x170x1080mm

Trọng lượng: 73 kg

Kumisai KMS 620 SR

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp kiểm soát an ninh ra vào vững chắc, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thì cổng barie Kumisai KMS 620 SR chính là lựa chọn hoàn hảo. Với thân vỏ được làm từ thép mạ kẽm, chống ăn mòn tốt.

Thiết bị hoạt động tốt trong mọi môi trường khắc nghiệt từ -20°C đến 55°C với cấp độ bảo vệ IP55. Motor mạnh mẽ 220W duy trì tốc độ đóng/mở chuẩn xác chỉ trong 6 giây. Độ dài cần 4m thích hợp cho các địa điểm rộng lớn như cơ quan, trường học, bệnh viện.

Giá tham khảo: 29.000.000 VNĐ

Barie tự động cần thẳng BFT GIOTTO 60 BT

Thông số kỹ thuật:

Điện áp: 230V

Cấp độ bảo vệ: IP54

Nhiệt độ hoạt động: -20°C~50°C

Công suất motor: 300W

Tốc độ motor: 1400 – 2800 rpm

Chất liệu: Vỏ hợp kim nhôm

Loại cánh: Nâng thẳng

Chiều cao tâm cần: 830mm

Tốc độ đóng/mở: 4s

Vận hành khi mất điện: Có

Trọng lượng: 42 kg

Kích thước: 1000x340x224mm

Barrier BFT GIOTTO 60 BT

Barie BFT GIOTTO 60 BT là sản phẩm tiêu biểu ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại. Vỏ được chế tạo từ hợp kim nhôm cao cấp không chỉ tạo nên tính thẩm mỹ cho sản phẩm mà còn giúp bảo vệ an toàn cho động cơ điện bên trong.

Motor 300W mạnh mẽ đảm bảo tốc độ đóng/mở nhanh chóng trong thời gian 4 giây. Điểm đặc biệt là khả năng vận hành ngay cả khi mất điện, đảm bảo hệ thống an ninh của bạn không bị gián đoạn.

Giá tham khảo: 34.500.000 VNĐ

Barie tự động cần thẳng Faac B680H

Thông số kỹ thuật:

Khoảng nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +55°C

Cấp độ bảo vệ: IP44

Điện áp: 100V - 240V

Công suất motor: 240W

Tốc độ motor: 1000 - 6000 rpm

Tốc độ bơm dầu: 3.2 l/phút

Giảm tốc điện từ: Mã hóa tuyệt đối

Loại dầu: FAAC HP Oil

Loại tay cần: Cần thẳng

Dòng tiêu thụ: 1.1A

Motor: Không chổi than

Motor điện: 36 VDC

Chất liệu: Thân vỏ mạ kẽm

Trọng lượng: 85 kg

Kích thước: 469x279x1100mm

Barrier Faac B680H

Đến từ thương hiệu danh tiếng với các sản phẩm bán chạy hàng đầu trên toàn thế giới, Faac B680H dành cho những dự án yêu cầu chất lượng và sự bền bỉ. Thiết bị sử dụng dòng motor không chổi than và motor 36 VDC. Sự kết hợp này mang lại khả năng hoạt động cực kỳ êm ái, bền bỉ tiết kiệm điện năng.

Nhiệt độ hoạt động từ -20°C đến +55°C đảm bảo thiết bị có thể lắp đặt ở mọi vị trí. Cấp độ bảo vệ IP44 giúp Faac B680H hoạt động hiệu quả trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Giá tham khảo: 49.300.000 VNĐ

Trên đây là 5 mẫu barie tự động cần thẳng được đánh giá cao về chất lượng, độ bền và hiệu quả vận hành. Mỗi sản phẩm đều mang những ưu điểm riêng để phù hợp với từng nhu cầu sử dụng. Hy vọng qua những gợi ý trên, bạn sẽ lựa chọn được mẫu barie phù hợp, đảm bảo an toàn - tiện lợi - thẩm mỹ cho công trình của mình.