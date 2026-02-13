Nhà phân phối Sơn Pasco Xuân Phúc: 15 năm “giữ màu” cho những công trình Đất Tổ

Phú Thọ đang chuyển mình mạnh mẽ. Sự bứt phá về hạ tầng cùng tốc độ đô thị hóa nhanh đã biến vùng đất cửa ngõ trung du thành một đại công trường đúng nghĩa, kéo theo nhu cầu xây dựng ngày càng lớn. Thế nhưng đi cùng cơ hội là sự sàng lọc, khắt khe của thị trường, nơi mà lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, đặc biệt là sơn chưa bao giờ là sân chơi cho những người làm nghề hời hợt.

Khí hậu nóng ẩm khắc nghiệt cùng biên độ thời tiết lớn và tâm lý “ăn chắc mặc bền” của người dân địa phương đã đặt ra bài toán không hề đơn giản cho các Đại lý sơn: Sản phẩm phải đủ bền và người bán phải đủ uy tín để xây dựng niềm tin trong một cộng đồng coi trọng trải nghiệm thực tế.

Trong bối cảnh đó, Nhà phân phối Xuân Phúc đã được nhắc đến như điểm sáng về sự bền bỉ và hiểu nghề. Với hơn 15 năm gắn bó cùng thị trường Phú Thọ, anh Xuân Phúc chính là người nắm rất rõ từng chuyển động, từng yêu cầu khắt khe của thị trường địa phương.

Nhà phân phối Xuân Phúc - hơn 15 năm tận tụy trong nghề

Showroom sơn tại Phú Thọ của Nhà phân phối Xuân Phúc .

Một ngày làm việc của anh Xuân Phúc thường bắt đầu từ rất sớm với những cuộc gọi liên tục từ công trình: xác nhận đơn hàng gấp, xử lý phát sinh kỹ thuật hay hỗ trợ đội thợ để kịp tiến độ bàn giao. Với anh, khái niệm “giờ hành chính” gần như không tồn tại.

Chia sẻ với báo chí, anh Phúc cho biết: "Ở thị trường tỉnh, thông tin truyền miệng có sức lan tỏa rất lớn. Làm tốt, làm uy tín thì được nhắc tên, được khách hàng giới thiệu công trình, nhưng chỉ cần làm có một sự cố nhỏ phát sinh là uy tín tích lũy có thể mất rất nhanh". Chính vì vậy, sự có mặt kịp thời và trách nhiệm đến cùng với những công trình được anh xem như nguyên tắc sống còn để tồn tại và phát triển.

Chiến lược phát triển đánh vào dịch vụ làm lợi thế cạnh tranh

Trong khi nhiều nhà phân phối lựa chọn mở rộng nhanh về số lượng đại lý hay vùng phủ, anh Xuân Phúc lại chọn một hướng đi khác. Thay vì trải rộng, anh tập trung đào sâu vào thị trường trọng điểm, gắn bó lâu dài với thương hiệu đang phân phối và đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Anh Xuân Phúc luôn chủ động tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng và phát triển đội ngũ .

Theo anh, trong ngành sơn, người thợ chính là “người kiểm định” công tâm nhất. “Rất nhiều chủ nhà không tự chọn sơn, họ tin vào tư vấn của thợ. Nếu mình không chinh phục được thợ bằng chất lượng thực tế và sự hỗ trợ sát sao, mình sẽ tự đánh mất cầu nối quan trọng nhất với thị trường”, anh thẳng thắn nhìn nhận.

Vì vậy, anh chọn cách đồng hành trực tiếp tại công trình, hỗ trợ kỹ thuật, xử lý vấn đề phát sinh và sẵn sàng chịu trách nhiệm đến cùng. Chính sự yên tâm đó đã trở thành “giá trị cộng thêm” cho mỗi thùng sơn được anh phân phối.

Sơn Pasco - mảnh ghép phù hợp cho định hướng phát triển dài hạn

Một chiến lược bền vững chỉ có thể thành hình khi đi cùng một sản phẩm đủ năng lực đáp ứng thị trường. Sau nhiều năm thử nghiệm và hợp tác với các thương hiệu khác nhau, anh Xuân Phúc quyết định lựa chọn và phân phối chủ lực cho sản phẩm Sơn Pasco.

Anh Xuân Phúc quyết định đồng hành cùng Sơn Pasco bởi sản phẩm và chính sách được đánh giá phù hợp với đặc thù thị trường Phú Thọ .

Theo anh, Sơn Pasco tạo được sự cân bằng ở ba yếu tố then chốt: chất lượng tốt phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm đặc thù của miền Bắc, mức giá hợp lý so với mặt bằng chung thu nhập người dân tại Phú Thọ và chính sách hỗ trợ nhà phân phối rõ ràng.

Chính sự lựa chọn đúng đắn cùng chiến lược tập trung chiều sâu đã mang lại kết quả rõ rệt. Năm 2025, anh Xuân Phúc đã vinh dự nhận danh hiệu Nhà phân phối xuất sắc có doanh thu dẫn đầu khu vực.

Hơn 15 năm gắn bó với thị trường sơn Phú Thọ, hành trình của Nhà phân phối Xuân Phúc chính là quá trình bền bỉ xây dựng uy tín trên nền tảng chữ “Tâm” và chữ “Tín” - hai giá trị cốt lõi giúp anh đứng vững giữa một thị trường ngày càng tranh tranh với hàng trăm nhãn hiệu.

Trong bối cảnh ngành sơn liên tục biến động về giá, chính sách và xu hướng tiêu dùng, lựa chọn đi sâu vào chất lượng, dịch vụ và đồng hành sát sao cùng đội thợ đã tạo nên sự khác biệt cho Nhà phân phối.

Khép lại năm 2025 với những cột mốc doanh thu ấn tượng, anh Phúc vẫn giữ cho mình tinh thần của một người làm nghề thực thụ, tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành, nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố mối quan hệ bền chặt với khách hàng,

Với anh thành công nằm ở sự tin tưởng được bồi đắp qua từng công trình, từng mối quan hệ hợp tác lâu năm. Và đó cũng chính là nền tảng giúp cái tên “Xuân Phúc” duy trì được vị thế vững vàng tại Đất Tổ suốt hơn một thập kỷ qua.