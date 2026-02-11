Review máy hút ẩm Sharp DW-J27FV-S kèm lọc không khí chi tiết

Trong thị trường máy hút ẩm tại Việt Nam thì thương hiệu Sharp vẫn có rất nhiều ưu việt về chất lượng sản phẩm, độ phủ thương hiệu.Trong các model chất lượng thì Sharp DW-J27FV-S kèm lọc không khí là mẫu máy 3 trong 1 được nhiều người yêu thích. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ review chi tiết máy hút ẩm Sharp DW-J27FV-S để mọi người biết có nên mua trong mùa nồm năm nay không.

Tổng quan máy hút ẩm Sharp DW-J27FV-S

Máy hút ẩm Sharp DW-J27FV-S là máy hút ẩm gia đình, thương hiệu Nhật Bản, thuộc phân khúc công suất lớn, phù hợp với căn hộ chung cư, nhà phố hoặc không gian sinh hoạt rộng. Sản phẩm có thiết kế đơn giản, tông màu xám trắng, dễ đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà nhờ có bánh xe dễ chi chuyển.

Máy được trang bị bảng điều khiển điện tử, hiển thị rõ ràng các chế độ hoạt động. Ngoài chức năng hút ẩm, Sharp DW-J27FV-S còn hỗ trợ lọc không khí và sấy quần áo giúp không gian trong nhà khô thoáng hơn trong những ngày thời tiết ẩm ướt.

Thông số kỹ thuật của máy

Công suất hút ẩm: khoảng 27 lít/ngày

Diện tích sử dụng phù hợp: dưới 67 m2

Dung tích bình chứa nước: khoảng 4,6 lít

Công suất tiêu thụ điện: ~415W

Khối lượng máy: 17,8kg

Độ ồn: khoảng 29–53 dB

Môi chất lạnh: R134a

Bảng điều khiển: điện tử

Thương hiệu: Sharp (Nhật Bản)

Ưu điểm nổi bật của máy hút ẩm Sharp DW-J27FV-S

Máy hút ẩm 3 trong 1 tiện lợi

Máy hút ẩm Sharp DW-J27FV-S kết hợp 3 chức năng hút ẩm, lọc không khí và hong khô quần áo trong cùng một thiết bị. Đây là giải pháp hiệu quả cho các gia đình có không gian không quá lớn, 1 chiếc máy hút ẩm 3 trong 1 sẽ giúp tiết kiệm không gian sống và chi phí mua thiết bị riêng lẻ.

Công nghệ Plasmacluster lọc không khí hiệu quả

Công nghệ Plasmacluster Ion tạo 7000 icon/cm3, giúp giảm vi khuẩn, nấm mốc và mùi hôi trong không khí. Công nghệ này tạo ion dương – âm tương tự tự nhiên, hỗ trợ làm sạch không khí trong phòng.

Cảm biến độ ẩm giúp tiết kiệm điện năng

Máy hút ẩm Sharp DW-J27FV-S trang bị cảm biến độ ẩm thông minh tự động phát hiện và điều chỉnh hoạt động hút ẩm. Tính năng này giúp máy chỉ chạy khi cần thiết, tránh lãng phí điện năng trong quá trình sử dụng.

Màng lọc 3 lớp loại bỏ vi khuẩn ẩm mốc

Bộ lọc gồm màng lọc thô, màng lọc khử mùi than hoạt tính và màng HEPA loại bỏ hầu hết bụi mịn, mùi và tác nhân gây dị ứng. Cấu tạo 3 lớp giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà đáng kể.

Công suất, bình chứa lớn, độ ồn nhỏ

Máy hút ẩm Sharp DW-J27FV-S có công suất hút ẩm đến 27 lít/ngày và bình chứa nước 4.6 lít, phù hợp phòng rộng. Máy hoạt động ổn định với độ ồn nằm trong mức chấp nhận được, không gây khó chịu khi dùng hàng ngày.

Máy hút ẩm Sharp DW-J27FV-S phù hợp với ai?

Máy hút ẩm Sharp DW-J27FV-S là lựa chọn phù hợp cho nhiều nhóm người dùng khác nhau, đặc biệt trong điều kiện thời tiết ẩm ướt thường gặp ở miền Bắc. Cụ thể, sản phẩm phù hợp với:

Gia đình sống tại khu vực khí hậu ẩm, nồm : Máy hỗ trợ giảm độẩm trong không khí, hạn chế tình trạng sàn nhà ướt, tường ẩm mốc và mùi khó chịu vào mùa nồm.

Căn hộ chung cư, nhà phố có diện tích trung bình đến lớn : Với công suất hút ẩm lớn, máy đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong phòng khách, phòng ngủ rộng hoặc không gian sinh hoạt chung.

Gia đình có trẻ nhỏ : Không khí khô thoáng, sạch hơn giúp hạn chế nấm mốc, vi khuẩn phát sinh, tạo môi trường sinh hoạt an toàn hơn cho trẻ em.

Nhà có người lớn tuổi : Độ ẩm được kiểm soát ổn định giúp giảm cảm giác khó chịu, hạn chế các vấn đề về hô hấp thường gặp khi thời tiết ẩm kéo dài.

Người quan tâm đến chất lượng không khí trong nhà : Sản phẩm tích hợp chức năng lọc không khí, phù hợp với những ai muốn cải thiện môi trường sống, đặc biệt tại khu vực đông dân cư.

Hộ gia đình thường xuyên phơi quần áo trong nhà: Chế độ sấy quần áo hỗ trợ hong khô nhanh hơn trong những ngày mưa ẩm, giảm mùi hôi và ẩm mốc trên quần áo.

Nếu thấy sản phẩm phù hợp với gia đình, mọi người có thể tham khảo muatại đây.

Địa điểm mua máy hút ẩm Sharp uy tín tại Hà Nội

Tại Hà Nội, người tiêu dùng nên chọn mua máy hút ẩm Sharp tại các đơn vị phân phối chính hãng, có địa chỉ rõ ràng và chính sách bảo hành minh bạch. Trong đó, Bếp Thái Sơn là một trong những địa chỉ được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ tư vấn đúng nhu cầu, hàng hóa nguồn gốc rõ ràng và hỗ trợ sau bán đầy đủ. Mọi người đến trực tiếp showroom để trải nghiệm sản phẩm và hưởng các chính sách ưu đãi của Bếp Thái Sơn nhé.

BẾP THÁI SƠN - Thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp chính hãng

Hotline: 0936 55 68 68

Tư vấn 1: 0243 960 68 68

Tư vấn 2: 0243 632 01 89

Fanpage: Bếp Thái Sơn

Time: 8:00-20:00

Showroom 1: 175 Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, Hà Nội

Showroom 2: 414 đường 3 tháng 2, phường Hòa Hưng, Quận 10, Hồ Chí Minh