Chùa Hương - Chùa Tiên - Cáp treo Hương Bình nối liền một dải tâm linh

Trong 2 ngày mở bán vé đầu tiên, Cáp treo Hương Bình đã ghi nhận đón hơn 20.000 lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm dịch vụ. Tuyến cáp treo Hương Bình kết nối 2 vùng Lễ hội Chùa Hương (Hương Sơn, Hà Nội) và Chùa Tiên (Mẫu Đầm Đa, Phú Thọ hay Hoà Bình cũ) có độ dài gần 3km, giúp giảm thời gian di chuyển từ 60 phút đường bộ xuống chỉ còn 10 phút trên cáp treo, từ trên cao ngắm nhìn cảnh sắc dãy núi rừng Hương Sơn hùng vĩ và toàn cảnh hai miền non nước.
Hai đầu nhà ga với kiến trúc đậm chất văn hoá dân tộc và quảng trường nhạc nước hoành tráng, hiện đại, không gian rực rỡ sắc xuân với nhiều điểm check-in đặc sắc dành cho du khách, Cáp treo Hương Bình đã tạo nên những trải nghiệm trọn vẹn, đáng nhớ cho mỗi hành trình chiêm bái của du khách đầu năm.
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
- Giảm ngay 20% giá tất cả các hạng vé - Áp dụng từ 20/2 – 26/3/2026.
- Miễn phí 100% vé cho trẻ em dưới 100cm đi cùng bố/mẹ.
Hướng dẫn di chuyển:
1. Nhà ga Phú Thọ --- cáp treo ---> Nhà ga Hương Sơn --- xe điện (20k/lượt) ---> Bến đò Suối Yến.
2. Từ Bến đò Suối Yến --- xe điện 800m (20k/lượt) ---> Nhà ga Hương Sơn --- cáp treo ---> Nhà ga Phú Thọ --- xe điện 500m/ đi bộ ---> Chùa Tiên và các điểm di tích khác.
Gợi ý một số điểm đến quanh hai đầu nhà ga:
Nhà ga Hà Nội: Suối Yến, Đền Trình, Chùa Long Vân, Chùa Cây Khế, Chùa Hương Đài – Tuyết Sơn, Chùa Thiên Trù, Động Hương Tích...
Nhà ga Phú Thọ: Chùa Tiên, Đền Mẫu Âu Cơ, Hang Ông Hoàng Bảy, Động Mẫu Long, Động Tam Tòa, Động Tiên, Di tích Nhà máy in tiền Chi Nê, Đền thờ Bác Hồ...
Cùng Cáp treo Hương Bình du xuân – hành hương – vãn cảnh, khởi đầu một năm mới bình an – may mắn – thịnh vượng!
