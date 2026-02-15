Điều trị suy giãn tĩnh mạch - chọn Lạc Việt

Đó là lời chia sẻ chân thành của bệnh nhân Trần Thị Thảo, sinh sống tại xã Vĩnh Phú (Phú Thọ), sau hành trình điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Trước đó, bà Thảo thường xuyên gặp tình trạng chuột rút, tê bì, nặng và mỏi chân, đặc biệt về đêm. Các triệu chứng ngày càng tăng khiến sinh hoạt, đi lại gặp nhiều khó khăn. Khi không thể tiếp tục chịu đựng, bà đã quyết định đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để thăm khám.

Tại đây, sau khi được siêu âm Doppler và thăm khám chuyên sâu, bà Thảo được chẩn đoán suy giãn tĩnh mạch chi dưới mức độ nặng. Ngay sau đó, bà được Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Mai Sao – Khoa Nội Tim mạch trực tiếp tư vấn và chỉ định điều trị bằng công nghệ laser nội mạch hiện đại với nhiều ưu điểm vượt trội:

• Can thiệp tối thiểu Không cần phẫu thuật, không gây mê

• Ít đau, an toàn, hiệu quả cao

• Thời gian hồi phục nhanh

Chia sẻ trong lần tái khám sau 1 tháng điều trị, bà Thảo phấn khởi cho biết: “Ban đầu tôi cũng khá lo lắng, nhưng được các bác sĩ động viên, giải thích kỹ nên tôi yên tâm điều trị. Sau khi can thiệp xong, về nhà tôi không còn đau hay tê chân nữa, đi lại rất thoải mái. Đến nay quay lại thăm khám, các y bác sĩ vẫn nhiệt tình hướng dẫn tôi cách chăm sóc để đôi chân luôn khỏe mạnh. Tôi thực sự rất cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt”.

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đang triển khai phương pháp laser nội mạch – kỹ thuật điều trị suy giãn tĩnh mạch tiên tiến, ít xâm lấn, mang lại hiệu quả cao:

• Không phẫu thuật, không gây mê

• Ít đau, không để lại sẹo

• Phục hồi nhanh, sớm trở lại sinh hoạt bình thường

Trước điều trị, người bệnh được thăm khám kỹ lưỡng bằng siêu âm Doppler. Từ đó xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa, phù hợp với từng mức độ bệnh.

Nhiều khách hàng sau điều trị cho biết cảm nhận rõ rệt đôi chân nhẹ nhõm hơn, đi lại dễ dàng, cải thiện thẩm mỹ, lấy lại sự tự tin và chất lượng cuộc sống.

Ngọc Lan

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt