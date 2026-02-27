SimPM - Cung cấp eSIM du lịch Đài Loan nhanh chóng, linh hoạt

eSIM du lịch Đài Loan đang trở thành lựa chọn thông minh cho du khách nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng và tiết kiệm. Với SimPM, bạn chỉ cần quét mã QR là có Internet ngay khi đến Đài Loan, không cần mua SIM vật lý hay lo chi phí phát sinh.

eSIM du lịch Đài Loan là gì?

eSIM du lịch Đài Loan (hay eSIM Đài Loan ) là SIM điện tử tích hợp sẵn trong thiết bị, giúp người dùng đăng ký và sử dụng gói dữ liệu Internet tại Đài Loan mà không cần SIM vật lý. Sau khi mua, bạn chỉ cần quét mã QR để cài đặt và kết nối trực tiếp với mạng viễn thông địa phương. eSIM hiện hỗ trợ trên nhiều thiết bị phổ biến như iPhone từ XS trở lên, Samsung Galaxy, Google Pixel và một số máy tính bảng có kết nối di động.

eSIM du lịch Đài Loan là gì?

Những bất tiện thường gặp khi sử dụng SIM vật lý tại Đài Loan

Trước khi eSIM trở nên phổ biến, nhiều du khách thường gặp không ít phiền toái khi tìm kiếm giải pháp truy cập Internet trong thời gian lưu trú tại Đài Loan:

eSIM Đài Loan.

Xếp hàng chờ đợi: Du khách thường mất thời gian xếp hàng mua SIM tại sân bay, đặc biệt bất tiện sau chuyến bay dài hoặc khi hạ cánh muộn.

Thủ tục phức tạp: Mua SIM tại cửa hàng địa phương có thể phải xuất trình hộ chiếu và đăng ký thông tin cá nhân, gây tốn thời gian.

Rủi ro mất SIM chính: Việc tháo SIM Việt Nam để lắp SIM Đài Loan dễ dẫn đến thất lạc, ảnh hưởng đến việc nhận mã OTP và liên lạc quan trọng.

Bất tiện khi dùng bộ phát Wifi: Thiết bị cồng kềnh, cần sạc pin riêng và có thể phát sinh thêm chi phí trong quá trình di chuyển.

Ưu điểm vượt trội của eSIM du lịch Đài Loan tại SimPM

SimPM nổi bật nhờ khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng với dịch vụ eSIM du lịch Đài Loan nhanh gọn, an toàn và thuận tiện, mang đến trải nghiệm kết nối ổn định trong suốt hành trình.

Ưu điểm vượt trội của eSIM du lịch Đài Loan

Kết nối Internet ổn định: Truy cập mạng 4G/5G mượt mà tại các khu vực du lịch và đô thị lớn.

Nhận mã QR tức thì: Mã eSIM được gửi nhanh chóng, giúp chủ động cài đặt và sử dụng ngay.

Bảo mật và an toàn cho SIM chính: Không cần tháo lắp SIM, vẫn đảm bảo nhận cuộc gọi và mã OTP quan trọng.

Tiết kiệm chi phí: Gói cước linh hoạt, minh bạch, hạn chế chi phí phát sinh.

Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật 24/7: Đội ngũ hỗ trợ sẵn sàng đồng hành trong suốt quá trình sử dụng.

Đa dạng gói eSIM linh hoạt cho chuyến đi Đài Loan

Tại SimPM, các gói mua eSIM du lịch Đài Loan được thiết kế linh hoạt về thời gian và dung lượng, giúp du khách dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách. Dưới đây là bảng giá tham khảo các gói eSIM du lịch Đài Loan phổ biến tại SimPM:

Thời gian sử dụng Dung lượng/ngày Giá bán (VNĐ) Phù hợp nhu cầu 3 ngày 1GB/ngày 95.000 Công tác, du lịch ngắn ngày 2GB/ngày 125.000 Người cần dùng mạng nhiều, làm việc 5 ngày 1GB/ngày 140.000 Tour du lịch phổ thông (Bán chạy) 2GB/ngày 185.000 Livestream, đăng ảnh liên tục 7 ngày 1GB/ngày 180.000 Du lịch tự túc, di chuyển nhiều 2GB/ngày 260.000 Hành trình dài, khám phá nhiều địa điểm 10 ngày 1GB/ngày 240.000 Chuyến đi dài ngày 2GB/ngày 360.000 Chuyến đi dài ngày, kết hợp làm việc

Thời gian eSIM tính theo giờ Đài Loan (GMT+8), bắt đầu khi kết nối mạng lần đầu và kết thúc lúc 23:59 mỗi ngày. Mỗi mã QR chỉ dùng cho 1 thiết bị. eSIM chỉ có data, không hỗ trợ gọi/SMS. Gói data không giới hạn có thể bị giới hạn tốc độ khi dùng quá nhiều.

Hướng dẫn cài đặt eSIM du lịch Đài Loan đơn giản từ SimPM

Việc cài đặt eSIM Đài Loan rất đơn giản và chỉ mất vài phút. Bạn có thể thực hiện trước chuyến đi để tiết kiệm thời gian khi đến Đài Loan.

Bước 1: Kiểm tra thiết bị có hỗ trợ eSIM và đã được mở khóa (phiên bản quốc tế).

Bước 2: Truy cập phần Cài đặt (Settings) > Di động (Cellular) > Thêm eSIM (Add eSIM) và quét mã QR do SimPM cung cấp.

Bước 3: Khi vừa đáp xuống sân bay Đài Loan, hãy bật tính năng Chuyển vùng dữ liệu (Data Roaming) cho gói eSIM để bắt đầu kết nối Internet.

Hướng dẫn cài đặt eSIM du lịch Đài Loan

Nếu có bất kỳ trục trặc nào trong quá trình sử dụng, đội ngũ hỗ trợ 24/7 của SimPM luôn sẵn sàng giúp bạn xử lý nhanh chóng, để chuyến đi không bị gián đoạn.

SimPM cung cấp eSIM du lịch Đài Loan kết nối Internet nhanh chóng, nhận mã tức thì

Khi đi du lịch Đài Loan, Internet ổn định giúp bạn dễ dàng tra bản đồ, đặt xe, liên lạc và xử lý công việc mọi lúc. Với eSIM du lịch Đài Loan của SimPM, bạn không cần mua SIM tại sân bay, không tháo lắp SIM vật lý và cũng không lo cước đắt đỏ. Chỉ cần mua eSIM, quét mã QR là có thể sẵn sàng kết nối ngay khi vừa hạ cánh.

SimPM hỗ trợ 24/7

SimPM cung cấp nhiều gói eSIM linh hoạt theo ngày và dung lượng, phù hợp từ chuyến đi ngắn ngày đến hành trình dài kết hợp làm việc. Mã QR được gửi tức thì sau khi thanh toán, cài đặt nhanh và dễ sử dụng. Trong suốt quá trình dùng, nếu cần hỗ trợ, đội ngũ luôn sẵn sàng tư vấn qua hotline 0919 999 336, giúp bạn yên tâm kết nối và tận hưởng chuyến đi Đài Loan trọn vẹn hơn.

Chi tiết liên hệ SIMPM:

Website: https://simpm.vn/

Zalo: 0919999336

Fanpage: https://web.facebook.com/Simpmdulich/

Email hỗ trợ: hi@simpm.vn

Địa chỉ: Tòa G3, Vinhome Green Bay, Phường Đại Mỗ, Thành Phố Hà Nội.