Quảng cáo
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo tạm dừng đấu giá tài sản

Căn cứ Văn bản số 15/KT ngày 27/02/2026 của Phòng Kinh tế xã Thọ Văn về việc tạm dừng tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất tại khu 4, khu 6 (Tề Lễ cũ), xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ.

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ Thông báo tạm dừng đấu giá tài sản trên đến khi có Thông báo mới.

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ trân trọng Thông báo.

* Chi tiết liên hệ ( T rong giờ hành chính) : Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (ĐT: 0210.3842215-0865544436).



 Từ khóa: Đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Phú Thọ Thông báo Đấu giá tài sản Công ty Hành chính công Căn cứ tổ chức phòng việc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Phường Việt Trì

Thời tiết

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long