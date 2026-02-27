Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo tạm dừng đấu giá tài sản

Căn cứ Văn bản số 15/KT ngày 27/02/2026 của Phòng Kinh tế xã Thọ Văn về việc tạm dừng tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất tại khu 4, khu 6 (Tề Lễ cũ), xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ.

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ Thông báo tạm dừng đấu giá tài sản trên đến khi có Thông báo mới.

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ trân trọng Thông báo.