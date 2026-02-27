Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ thông báo

Ngày 06/02/2026 Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của trường hợp Lee Đăng Khoa, cư trú tại xóm Nước Vải, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ (do bà Đinh Thị Nhàn, số Căn cước công dân 017186012242 là đại diện theo pháp luật). Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp thông tin người xin thôi quốc tịch Việt Nam cho trường hợp dưới đây:

Họ tên: Lee Đăng Khoa; Sinh ngày: 24/12/2015;

Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam;

Nơi sinh: Bệnh viện Bưu điện Hà Nội;

Số định danh cá nhân: 017215010977;

Số hộ chiếu: P04662703 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 15/9/2025;

Nơi thường trú: Xóm Nước Vải, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ (trước đây là xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

(Nơi tạm trú: Căn hộ chung cư số 2017 tòa Sapphire 4 khu nhà ở văn phòng dịch vụ tại 136 Hồ Tùng Mậu tổ 21, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội).

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện thấy người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc các trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam; khoản 2 Điều 22 Nghị định số 191/2025/NĐ-CP thì phản ánh đến Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, không có phản ánh về trường hợp cho thôi quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo.