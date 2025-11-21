STEM Innovation Petrovietnam tạo xung lực cho đổi mới giáo dục

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ Hoàng Mạnh Cường khẳng định, chương trình STEM Innovation Petrovietnam là sự hỗ trợ kịp thời và mang tính định hướng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo Nghị quyết 71-NQ/TW, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển giáo dục STEM bền vững tại tỉnh.

Ngay khi thông tin 3 trường: THPT Hạ Hòa, THCS Hướng Đạo, THPT Lương Sơn được trang bị phòng thực hành giáo dục STEM Innovation Petrovietnam công bố, không khí tại các trường trở nên sôi nổi, thể hiện sự kỳ vọng lớn của giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hoàng Mạnh Cường: Chương trình STEM Innovation Petrovietnam phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hoàng Mạnh Cường cho biết: STEM là lĩnh vực Sở luôn trăn trở, bởi đòi hỏi đầu tư đồng bộ về thiết bị và đội ngũ giáo viên. Sự hỗ trợ từ Petrovietnam giúp các trường tiếp cận mô hình dạy học hiện đại, gắn lý thuyết với thực tiễn, khắc phục tình trạng “dạy chay – học chay”. Ba trường được lựa chọn đều có tiềm năng phát triển nghiên cứu khoa học nhưng còn hạn chế về cơ sở vật chất. Việc được đầu tư phòng STEM hiện đại sẽ là đòn bẩy để đổi mới phương pháp dạy học liên môn, nâng cao năng lực sáng tạo của học sinh và tăng cường trải nghiệm thực hành.

“Sau khi các phòng học được bàn giao, Sở sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm bồi dưỡng giáo viên, hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn quản lý, vận hành phòng học, đồng thời tổ chức đánh giá để xác định hiệu quả, đề xuất nhân rộng và tối ưu vận hành. Những định hướng này đã nằm trong kế hoạch đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành GD&ĐT tỉnh giai đoạn 2026-2030” - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hoàng Mạnh Cường khẳng định.

Petrovietnam đặt mục tiêu xây dựng 100 phòng STEM chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước

Niềm vui và kỳ vọng từ các nhà trường

Tại THPT Hạ Hòa, Hiệu trưởng Nguyễn Anh Tuân cho biết: Tập thể nhà trường rất phấn khởi khi được lựa chọn. Ở các khu vực còn khó khăn, việc tự đầu tư một phòng STEM chuẩn hiện đại là vượt quá khả năng, do đó sự hỗ trợ của Petrovietnam là nguồn lực quý giúp nhà trường đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.

Ông Tuân kỳ vọng khi phòng STEM kết nối vào mạng lưới các phòng thực hành trong tỉnh và trong cả nước, học sinh sẽ được tiếp cận tri thức khoa học công nghệ theo phương pháp trải nghiệm - khám phá, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn. Nhà trường mong muốn mô hình được nhân rộng để nhiều học sinh vùng khó tiếp cận với thiết bị hiện đại.

Tại THCS Hướng Đạo, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lan Hương cũng chia sẻ niềm vui tương tự. Bà cho biết mô hình STEM phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới khi giúp học sinh phát triển phẩm chất, năng lực thông qua học đi đôi với hành. Trước đây, các môn khoa học tự nhiên thường nặng lý thuyết, còn với phòng STEM, học sinh sẽ được thực hành nhiều hơn, phát triển năng lực nghiên cứu và kỹ năng ứng dụng - những yêu cầu then chốt của giáo dục hiện đại.

Nhà trường kỳ vọng Petrovietnam tiếp tục hỗ trợ tập huấn, chuyển giao quy trình vận hành phòng học để giáo viên có thể áp dụng hiệu quả. Sự hỗ trợ bài bản từ thiết bị tới chuyên môn sẽ tạo điều kiện để mô hình phát huy tối đa hiệu quả và vận hành bền vững.

Thúc đẩy phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật

Là trường có phong trào nghiên cứu khoa học mạnh, THPT Lương Sơn xem việc được lựa chọn hỗ trợ là sự ghi nhận quan trọng đối với nỗ lực của thầy và trò. Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Lương cho biết: Trường có nhiều thành tích trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia. Phòng thực hành giáo dục STEM sẽ giúp học sinh nâng tầm chất lượng nghiên cứu và sản phẩm sáng tạo.

“Hiện trường duy trì Câu lạc bộ STEM với nhiều dự án học sinh tham gia, nhưng còn hạn chế về điều kiện thử nghiệm. Năm nay có 20 sản phẩm dự thi cấp trường, trong đó 2 sản phẩm được chọn dự thi tỉnh. Nhà trường kỳ vọng khi phòng thực hành giáo dục STEM sớm được đưa vào sử dụng sẽ giúp các em có điều kiện tốt hơn để phát triển ý tưởng, thử nghiệm mô hình và nâng cao chất lượng dự án. Đây cũng là cơ sở để nhà trường phấn đấu đạt thành tích cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật, tiếp nối thành tích giải Ba cấp quốc gia đạt được trong năm học trước” - ông Lương chia sẻ.

Phong trào tìm hiểu khoa học kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên ở Phú Thọ được duy trì nhiều năm qua

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ và hiệu trưởng các trường được lựa chọn đầu tư đều nhìn nhận, STEM Innovation Petrovietnam không chỉ trang bị cơ sở vật chất hiện đại mà còn đem đến cách tiếp cận giáo dục mới, thúc đẩy tư duy sáng tạo, năng lực nghiên cứu và khả năng ứng dụng của học sinh. Đây là một phần trong quá trình Petrovietnam đồng hành với giáo dục Phú Thọ nhiều năm qua, góp phần xây dựng nền tảng giáo dục cho sự phát triển lâu dài của địa phương.

Từ ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Petrovietnam đã đưa sáng kiến Chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”, khởi động ngày 21/9/2025 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chương trình đặt mục tiêu xây dựng 100 phòng STEM chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh, thành phố, trở thành dự án giáo dục lớn nhất của doanh nghiệp Nhà nước và bước đi chiến lược trong đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ, góp phần hình thành thế hệ công dân tri thức năng lượng mới cho Việt Nam.

Thanh Ngọc